Taras Romanczuk, defensywny pomocnik reprezentacji Polski, zszedł z treningu razem z doktorem reprezentacji. TVP Sport podaje, że we wtorek z Francją nie zagra.

Taras Romanczuk był podstawowym zawodnikiem Polski w meczu z Holandią Fot. Grzegorz Wajda/REPORTER

Polska przegrała pierwsze dwa mecze Euro 2024 i z Francją rozegra dobrze znany polskim kibicom "mecz o honor". Również o to, by nie zostać jedyną reprezentacją turnieju z zerowym dorobkiem punktowym (wszystkie inne mają co najmniej punkt).

Kontuzja Tarasa Romanczuka

TVP Sport podaje, iż już wiadomo, że trener Michał Probierz nie będzie mógł wysłać na boisko Tarasa Romanczuka, pomocnika, który wyszedł w pierwszym składzie na mecz z Holandią (porażka 1:2, dobra gra naszej reprezentacji). To urodzony w Ukrainie piłkarz, który obywatelstwo polskie posiada od 2018 r.

Mecz z Francją odbędzie się we wtorek w Dortmundzie, pierwszy gwizdek o 18 (transmisja w TVP).

Romanczuk zmagał się z urazem już przed Euro – tak jak duża liczba kadrowiczów. Ale na mecz z Holandią zdążył wrócić do zdrowia, tak jak Karol Świderski. Nie zdążyli Robert Lewandowski i Paweł Dawidowicz (zagrali z Austrią). Tuż przed niemiecką imprezą z kadry wypadł z powodu kontuzji napastnik Arkadiusz Milik.

