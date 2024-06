Przecieki na temat powodów kontuzji polskich piłkarzy. "Tam jest beton"

Komentator TVP Mateusz Borek ocenił, że przyczyną plagi urazów polskich piłkarzy może być to, iż... tak dużo trenowali oni na Stadionie Narodowym. Chodzi o specyficzne warunki panujące na tym obiekcie.

Robert Lewandowski nie zagra w meczu z Holandią, w pierwszym spotkaniu Polski na Euro 2024. Może też opuścić kolejne starcia Fot. Beata Zawadzka/East News

Dwa mecze i 11 urazów – statystyka istotnie zdumiewająca. Arkadiusz Milik opuści Euro 2024, Robert Lewandowski nie zagra na pewno w pierwszym meczu (a może też opuścić kolejne). Karol Świderski w pierwszym spotkaniu Polski na Euro może jeszcze nie być w pełni sił. Paweł Dawidowicz – także.

Polacy w sparingach pokonali na Stadionie Narodowym Ukrainę 3:1 i Turcję 2:1, przedłużyli serię meczów bez porażki do ośmiu. Ale kontuzja Roberta Lewandowskiego – naderwanie mięśnia dwugłowego uda – sprawiła, że entuzjazm zmalał. Nastroje przed pierwszym meczem z Holandią, który odbędzie się już w niedzielę, siłą rzeczy stały się mniej radosne.

Kontuzja kapitana sprawiła także, iż dziennikarze zaczęli mocniej drążyć, skąd tak zaskakująca liczba urazów. Dlaczego akurat teraz doszło do czegoś tak nietypowego, jak kontuzja wywołana ekspresyjną radością po strzelonym golu? To przypadek Karola Świderskiego.

Mateusz Borek o murawie Stadionu Narodowego

Mateusz Borek powiedział o tym, co usłyszał, gdy przyłożył ucho do wnętrza reprezentacji. – My po raz pierwszy w tak dużym wymiarze trenowaliśmy na Stadionie Narodowym (zgrupowanie trwało od 2 czerwca – red.) – mówił w "Kanale Sportowym".

– Taka była decyzja trenera Michała Probierza. Chciał, żeby zawodnicy trenowali na tym stadionie, żeby "na maksa" odbywały się tam jednostki treningowe pomiędzy meczami. A nie ma co ukrywać, że po prostu ta murawa położona jest na betonie i wielu piłkarzy to odczuwało. Nie było tak, że zagrali mecz i uciekli potem na boisko treningowe. Codziennie w miarę możliwości "tłukli" na tym boisku – opowiadał.

I wyjaśniał: – Zawodnicy to odczuwali, ponieważ trochę inaczej reagujesz, gdy trenujesz na naturalnym boisku.

Stadion Narodowy nie jest takim naturalnym boiskiem, gdyż odbywają się tam np. koncerty. Zgrupowanie reprezentacji trwało prawie 10 dni, do Niemiec kadra wyruszyła we wtorek. Treningów na Narodowym było więc bardzo dużo.

Euro 2024. Ostatnie treningi przed meczem z Holandią

Ostatnie dni przed pierwszym meczem polscy piłkarze spędzają w Hanowerze, to miasto jest ich bazą podczas turnieju. Z Holandią ekipa Probierza zagra w niedzielę w Hamburgu, mecz rozpocznie się o 15 (transmisja w TVP). 21 czerwca Biało-Czerwoni zmierzą się z Austrią w Berlinie (o 18), a 25 rozegrają ostatni mecz grupowy – z Francją w Dortmundzie (o 18).

Awans do 1/8 finału uzyskują automatycznie dwie najlepsze ekipy z każdej z sześciu grup oraz cztery najlepsze spośród tych, które zajęły miejsca trzecie.

