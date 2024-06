Michał Szpak opublikował ostatnio na swoim instagramowym koncie zdjęcie, na którym jest w objęciach mężczyzny. Ciekawscy fani nie omieszkali zapytać o to w komentarzach. "O to Twój mąż?" – padło pod postem. Wywiązała się z tego ożywiona dyskusja.

Michał Szpak dodał zdjęcie w objęciach mężczyzny. W komentarzach burza. fot. Michal Wozniak/East News

Michał Szpak na przestrzeni dekady ze zwycięzcy talent-show "X Factor" stał się wielką gwiazdą na polskiej scenie muzycznej. Wyróżnia go nie tylko potężny głos, ale także charakterystyczny wizerunek sceniczny. To barwny ptak, który kocha metamorfozy i nie boi się mówić tego, co myśli.

Artysta po odniesieniu licznych sukcesów nie spoczął na laurach. Wręcz przeciwnie, nadal prężnie działa w branży muzycznej. Ponadto jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami w mediach społecznościowych.

Chętnie wstawia tam nowe posty, które niekiedy są prowokujące i wywołują kontrowersje. Tym razem Szpak wstawił swoje zdjęcie w towarzystwie kilku osób. Z opisu wynika, że pracuje nad kolejnym projektem.

"O to Twój mąż?". To pytanie pod nowym zdjęciem Szpaka wywołało dyskusję

"Coś się dzieje. Coś się kręci. Dziękuję, a jutro widzimy się na koncercie #loveislove" – napisał. Uwagę niektórych internautów przykuł także mężczyzna, który obejmuje wokalistę ramieniem.

"Ooo to Twój mąż?" – napisała jedna z obserwatorek. Wiadomość wywołała skrajne emocje wśród fanów gwiazdora. "To, że z kolegami czy koleżankami pozuje do zdjęć, to zaraz trzeba mu przypisywać jakieś małżeństwa?"; "Jaki mąż? Po prostu przyjaciel artysta, fotograf, projektant mody również"; "To jest Dawid, przyjaciel Michała" – tłumaczyli sytuację.

Dodajmy, że relacje Michała Szpaka często wzbudzają zainteresowanie. Swego czasu artysta tak mówił o swojej orientacji i miłości.

– Miłość to opieka, troska, zachwyt, relacja z osobą, z którą jest mi dobrze. Nie mogę powiedzieć, że zakocham się tylko w kobiecie lub tylko w mężczyźnie, bo ja zakochuję się w człowieku. Seksualność to sfera, którą odkrywa się całe życie. Gdybym miał jednoznacznie siebie określić, jestem panseksualny – oznajmił Szpak w wywiadzie dla "Twojego Stylu" w 2022 roku.