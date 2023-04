Michał Szpak marzy o ojcostwie. "Pójdę z dzieckiem na każdy melanż"

Michał Szpak pojawił się ostatnio w "Pudelek Podcast". Nie zabrakło osobistych tematów. Odniósł się do tego, jak przeżywał żałobę po swojej mamie. Ponadto został wypytany o to, jak sam wyobraża sobie bycie rodzicem. Oznajmił, że mimo swojego odważnego wizerunku i liberalnych poglądów, jest "strażnikiem zasad" i konserwatystą.

Michał Szpak mówi, jakim będzie ojcem. "Jestem dużym tradycjonalistą" Fot. VIPHOTO/East News

W październiku ubiegłego roku Michał Szpak był gościem programu "Onet Rano"

W rozmowie z Beatą Tadlą otworzył się i wyznał, że chciałby kiedyś zostać ojcem. Nie wie, jednak kiedy to nastanie

W najnowszym wywiadzie w "Pudelek Podcast" temat tacierzyństwa powrócił. Co powiedział artysta?

Michał Szpak na przestrzeni dekady ze zwycięzcy talent-show "X Factor" stał się wielką gwiazdą na polskiej scenie muzycznej. Wyróżnia go nie tylko potężny głos, ale także charakterystyczny wizerunek sceniczny. To barwny ptak, który kocha metamorfozy. Obecnie przygotowuje się do premiery swojej nowej płyty "Nadwiślański mrok".

– Miłość to opieka, troska, zachwyt, relacja z osobą, z którą jest mi dobrze. Nie mogę powiedzieć, że zakocham się tylko w kobiecie lub tylko w mężczyźnie, bo ja zakochuję się w człowieku. Seksualność to sfera, którą odkrywa się całe życie. Gdybym miał jednoznacznie siebie określić, jestem panseksualny – oznajmił Szpak w wywiadzie dla "Twojego Stylu" w 2022 roku.

– Marzę o tym, żeby mieć dziecko. To przedłużenie linii życia jest dla mnie niezwykle ważne. Kariera przemija, a dziecko, taka część ciebie, zostaje na zawsze – dodał. Potem rozmawiał z Beatą Tadlą w Onecie. – Nie wiem (kiedy będę ojcem – przyp. red.). Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas. Myślę, że takich rzeczy się nie planuje raczej, tylko to przychodzi – stwierdził. Gospodyni porannego programu zapytała Szpaka o to jak – jego zdaniem – będzie wyglądało bycie rodzicem za kilka lat. – Czasy dyskryminowania przez władzę osób nieheteronormatywnych wkrótce się skończą – wyraził swoją nadzieję piosenkarz. Teraz w wywiadzie z Pudelkiem przyznał, że choć od zawsze miał sporo wolności, sam jako ojciec, będzie się starał wpoić swoim potomkom kodeks najważniejszych zasad.

– Jestem dużym tradycjonalistą. Ta moja liberalna strona, którą mocno widać, jest tylko tym wizualnym aspektem. Wiadomo, że poglądy są liberalne, ale ogólnie wydaje mi się, że jestem konserwatystą. Po prostu lubię jakąś zasadę, lubię twarde reguły – wyjaśnił charyzmatyczny wokalista.

Artysta jest wujkiem. Jego brat wychowuje córeczkę, która w tym roku skończy 4 lata. Przyznał, że myśląc o sobie w roli ojca, spogląda na brata i wie, że tacierzyństwo to wspaniała przygoda.

– To jest taka cudowna relacja! Jak patrzę na relacje mojego brata z córką - magic! Naprawdę... – zaznaczył, wyjawiając jednocześnie, jak on sam wyobraża sobie bycie rodzicem.

– Na pewno pójdę z nim na każdy melanż, jaki będzie możliwy i będę jego przyjacielem, po prostu – podkreślił Szpak.

Nadmieńmy, że w ostatniej rozmowie Michała Dziedzica ze Szpakiem nie zabrakło osobistego wątku. Artysta ujawnił, jak przechodził żałobę po śmierci mamy.

– Przechodziłem to w dość specyficzny sposób, pogrążając się w muzyce klubowej. Wychodziłem na imprezy od środy do niedzieli. To była forma mojego smutku. Nie chciałem być wtedy sam. To była forma zagłuszania bólu za wszelką cenę, bo był zbyt mocny – wyznał.

Michał trzy miesiące później odbierał w Opolu nagrodę podczas SuperPremier, którą zadedykował nieżyjącej rodzicielce.