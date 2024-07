Wolisz jechać na wakacje w Europie pociągiem? Sprawdziliśmy, jakie masz możliwości i ile trwa podróż

Już od kilku lat wszyscy grzmią, że podróże koleją w Europie przeżywają renesans. Że są coraz popularniejsze, składy jeżdżą pełne, a w najbliższych latach połączeń ma być jeszcze więcej. Ba, podobno za kilka lat być może będziemy mogli dostać się pociągiem z Europy do Afryki. Ale skąd dziś w Polsce możemy udać się pociągiem za granicę?

Hasło "renesans kolei w Europie" nie jest nowe. Ktoś, kto nie śledzi tego rynku i np. narzeka na PKP, pewnie może się więc zdziwić. Ale już kilka lat temu w Europie zauważano ten trend. Jako świadomy wybór pasażerów, ale też pewną modę.

Wiadomo – ekologia, mniejszy ślad węglowy i środowisko. To główne przyczyny. Ale często to też niższe ceny za pociąg, atrakcja nocnej podróży, czasem też – wbrew pozorom – bywa szybciej niż samolotem i z lotniskową odprawą.

Na fali tego trendu ciągle słychać też o planowanych w Europie nowych liniach kolejowych. Na przykład o bezpośredniej, bez przesiadki, na trasie Paryż-Berlin. Albo Amsterdam-Barcelona.

Również z Polski dochodzą pewne sygnały. Sporo pisano np. o planach pociągu z Krakowa do Splitu na Chorwacji. A ostatnio do państw bałtyckich.

"Jest szansa, że na początku przyszłej dekady nowoczesnymi torami pojedziemy z Polski do trzech krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii. Podróż z Warszawy do Wilna ma potrwać nieco ponad 4 godz., do Rygi ok. 5 godz., a do Tallina niecałe 7 godz." – podał właśnie "Dziennik Gazeta Prawna".

Ale dokąd możemy pojechać już dziś? Załóżmy więc, że chcemy sobie zafundować wyprawę "last minute" pociągiem – gdziekolwiek, ale poza granice Polski. Oto jakie możliwości na nas czekają. Wyłącznie bezpośrednio – bez przesiadek.

"Zagraniczna podróż z PKP Intercity to gwarancja wygody, oszczędności i wielu możliwości. Wybierając się w podróż do jednej z europejskich stolic z PKP Intercity, masz gwarancję najwyższego komfortu" – czytamy.

Jeśli chodzi o kierunki, możliwości jest kilka. To Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Litwa i Ukraina (zachowujemy oryginalną pisownię niektórych miejscowości).

Niemcy

Berlin – to najpopularniejszy kierunek. Pojedziemy tu z Gdyni, Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Przemyśla oraz z szeregu miast pośrednich.

Warszawa-Berlin – przez Kutno, Konin, Poznań, Zbąszynek, Świebodzin, Rzepin i Frankfurt nad Odrą. Podróż zajmuje ponad 5 godzin, pociągi kursują cztery razy dziennie.

Gdynia-Berlin – przez Sopot, Gdańsk, Tczew, Bydgoszcz, Inowrocław, Gniezno, Poznań, Zbąszynek, Świebodzin, Rzepin i Frankfurt nad Odrą. Podróż trwa ponad 6 godzin.

Wrocław-Berlin – przez Legnicę, Żary i Żagań. Podróż trwa 4 godziny.

Przemyśl-Berlin – przez Tarnów, Kraków, Katowice, Gliwice i Opole i dołączany jest do składu we Wrocławiu. Podróż trwa ponad 9 godzin.

Kraków-Berlin – przez Katowice, Zabrze, Gliwice, Kędzierzyn-Koźle, Opole, Wrocław, Legnica, Lubin, Głogów, Zielona Góra, Rzepin, Frankfurt nad Odrą. Podróż trwa ok. 7 godz.

Od niedawna PKP kursuje też na trasie Warszawa-Monachium. Tym pociągiem łatwo się też dostać m.in. do Wiednia, Salzburgu i Linz. Jedzie przez: Opoczno, Włoszczowa, Miechów, Kraków, Skawina, Oświęcim, Czechowice-Dziedzice, Zebrzydowice, Bogumin, Ostrawa, Brzecław, Wiedeń, St.Pölten, Linz, Attnang-Puchheim, Salzburg, Rosenheim. Podróż trwa ponad 14 godzin.

Słowacja

Warszawa-Bratysława – przez: Opoczno, Włoszczowa, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Zabrze, Gliwice, Racibórz, Chałupki, Bogumin, Ostrawa, Hranice na Morave, Prerov, Otrokovice, Stare Mesto u Uh.Hrad., Hodonin, Kuty(Gr), Devinska Nova Ves.

Podróż trwa ok. 9 godzin.

Przemyśl-Bratysława – przez Radymno, Jarosław, Przeworsk, Łańcut, Rzeszów, Sędziszów Małopolski, Ropczyce, Dębica, Tarnów, Brzesko Okocim, Bochnia, Kraków, Krzeszowice, Trzebinia, Chrzanów, Oświęcim, Czechowice-Dziedzice, Zebrzydowice, Bogumin, Ostrawa i dalej, jak pociąg z Warszawy.

Podróż trwa ok. 9 godzin.

Węgry

Warszawa-Budapeszt – to ten sam pociąg co do Bratysławy. I dalej przez: Nove Zamky, Sturovo, Szob(Gr), Szob, Nagymaros-Visegrad, Vac.

Podróż trwa ponad 11 godz.

Przemyśl-Budapeszt – tak jak do Bratysławy. Podróż trwa ponad 11,5 godz.

Austria

Tu pojedziemy z Warszawy, Gdyni, Krakowa, Wrocławia i Przemyśla.

Gdynia-Wiedeń – przez Sopot, Gdańsk, Tczew, Malbork, Iława, Działdowo, Warszawa, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Rybnik, Racibórz, Chałupki, Bogumin, Ostrava, Hranice na Morave, Prerov, Otrokovice, Stare Mesto u Uh.Hrad., Hodonin, Breclav.

Podróż trwa 11,5 godziny. Na trasie Warszawa-Wiedeń – 7,5 godz.

Przemyśl-Graz – przez: Jarosław, Przeworsk, Łańcut, Rzeszów, Dębica, Tarnów, Bochnia, Kraków, Krzeszowice, Trzebinia, Chrzanów, Oświęcim, Czechowice-Dziedzice, Żory, Rybnik, Wodzisław Śląski, Chałupki, Bogumin, Ostrawa, Hranice na Morave, Prerov, Otrokovice, Stare Mesto u Uh.Hrad.,Hodonin, Breclav, Wiedeń, Mürzzuschlag, Kapfenberg, Bruck/Mur.

W ubiegłym roku informowano o dołączeniu do składu panoramicznego wagonu Kolei Szwajcarskich. Podróż trwa ponad 11 godzin.

Kraków-Wiedeń – przez Krzeszowice, Trzebinię, Oświęcim, Czechowice-Dziedzice, Zebrzydowice, Bogumin i dalej taka trasa jak przy wcześniejszych połączeniach.

Podróż trwa ponad 5 godzin.

Wrocław-Wiedeń – przez Opole, Kędzierzyn-Koźle, Racibórz, Chałupki i dalej jak przy wcześniejszych połączeniach.

Podróż trwa ok. 5,5 godz.

Czechy

Warszawa-Praga – przez Grodzisk Mazowiecki, Opoczno, Włoszczowa, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Tychy, Rybnik, Wodzisław Śląski, Chałupki, Bogumin, Ostrawa, Hranice na Morave, Ołomuniec, Zabreh na Morave, Ceska Trebova, Pardubice, Kolin.

Podróż trwa ponad 8 godz.

Przemyśl-Praga – przez Radymno, Jarosław, Przeworsk, Łańcut, Rzeszów, Sędziszów Małopolski, Ropczyce, Dębica, Tarnów, Brzesko Okocim, Bochnia, Kraków, Krzeszowice, Trzebinia, Chrzanów, Oświęcim, Czechowice-Dziedzice, Zebrzydowice i za granicą tak jak z Warszawy.

Podróż trwa ponad 9 godzin.

Litwa

W przypadku Litwy, tuż za granicą jest przesiadka do pociągu litewskiego, ale jest ona gwarantowana, nie trzeba się stresować, że np. nie zdążymy się przesiąść.

Warszawa-Wilno – przez Wołomin, Tłuszcz, Łochów, Małkinia, Czyżew, Szepietowo, Łapy, Białystok, Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Augustów, Suwałki, Trakiszki, Mockava, Mariampol, Kazlu Ruda, Kowno.

Podróż trwa ok. 9 godz.

Ukraina

Chełm- Kijów – przez Jagodin, Kowel, Równe, Szepietówka, Berdyczów. Podróż trwa ponad 12 godzin.

Przemyśl-Kijów – przez Medyka, Lwów, Tarnopol, Chmielnicki, Winnica. Podróż trwa ponad 9,5 godz.

Pociąg z Warszawy – przez Pilawę, Dęblin, Lublin, Chełm trwa ponad 17 godzin.

Koleje regionalne i inne

Oczywiście wiadomo, że połączenia PKP są najliczniejsze, najbardziej popularne itp. Ale w Polsce dostępne są też inne.

Np. z Leo Express możemy pojechać z Krakowa do Ostrawy.

A z Regiojet – z Przemyśla do Pragi.

A być może to jeszcze nie koniec.

Zawsze warto też sprawdzić przygraniczne miejscowości i regionalne linie kolejowe – np. Dolnośląskie, Śląskie, Małopolskie, czy Polregio.

Są np. połączenia Szklarska Poręba Górna – Liberec, Wrocław-Drezno, czy Muszyna-Poprad.

Do Berlina, Frankfurt nad Odrą czy innych mniejszych miejscowości pojedziemy też m.in. ze Szczecina, Kostrzyna nad Odrą, czy Zielonej Góry.

Wprowadzane są też połączenia wakacyjne.

Oczywiście nie licząc możliwości z przesiadkami. Tu cała Europa stoi przed nami otworem.

