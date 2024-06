"Utrwala się negatywny trend". Nowy sondaż pokazał, co dzieje się w koalicji Tuska

Z najnowszego sondażu wynika, że Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem wśród Polaków. Na drugim miejscu jest PiS, ale co najbardziej zaskakuje to fakt, że partia Donalda Tuska odbiera nadal skutecznie poparcie swoim koalicjantom.

Nowy sondaż IBRiS przeprowadzono dla "Rzeczpospolitej". Z badania wynika, że na pierwszym miejscu podium jest Koalicja Obywatelska. (34 proc.), a tuż za formacją Donalda Tuska mamy PiS (32,7 proc.).

KO odbiera poparcie koalicjantom

Na trzecim miejscu jest Konfederacja (10,8 proc.), za którą znalazła się Trzecia Droga z wynikiem 9,2 proc. Lewica ma nadal słabe poparcie i wynosi ono 6,3 proc.

– Utrwala się negatywny trend dla Trzeciej Drogi. Wyborcy zajrzeli za kurtynę show Szymona Hołowni i zobaczyli, że jego formacja nie jest tym, czego oczekują – stwierdził w rozmowie z "Rz" prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspert wskazał też, że polska Lewica wpisała się w ogólnoświatowy kryzys lewicy w Europie. Dodał również, że "PiS tkwi w miejscu po 15 października, a Konfederacja zaczyna pozyskiwać wyborców PiS".

Kilka dni temu informowaliśmy również, że po pół roku rządów Donalda Tuska to szef Koalicji 15 października jest najbardziej wyrazistym i najlepiej ocenianym przez Polaków przedstawicielem tej władzy.

Tusk i dwóch ministrów "lokomotywami" rządu

Wówczas w sondażu IBRiS również dla "Rzeczpospolitej" zapytano badanych o ocenę pracy ministrów oraz premiera Donalda Tuska po pół roku od zaprzysiężenia rządu. Najlepiej ocenianą postacią jest wspomniany premier Tusk – 41,6 proc. Polaków ocenia go dobrze, ale też 40,9 proc. ma o nim złe zdanie.

Szef MSZ Radosław Sikorski dostał 41,1 proc. pozytywnych opinii i 34,3 proc. negatywnych. Minister sprawiedliwości Adam Bodnara jest dobrze oceniany przez 40,1 proc. pytanych, a źle przez 34,9 proc. Polaków.

Kto wypadał najgorzej? Polacy najgorzej ocenili wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza – dostał on 41 proc. negatywnych i 28,9 proc. pozytywnych wskazań.

Za nim mamy ministrę klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę. Źle ocenia ją 40,2 proc. pytanych, a dobrze - 20 proc. Natomiast ministra edukacji i nauki Barbara Nowacka zebrała 37,7 proc. negatywnych ocen i 30,9 proc. pozytywnych.

– Ważne dla rządu jest to, że na czele rankingu jest sam premier, a później szef resortu spraw zagranicznych i szef resortu sprawiedliwości. Na podium – co też zwraca uwagę – są tylko politycy Koalicji Obywatelskiej – skomentowała wtedy to badanie dla "Rzeczpospolitej" prof. Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego.