Groźne nawałnice znów uderzą w Polskę. Synoptycy wydali podwójne alerty

W tym tygodniu w Polsce mamy prawdziwe upały – temperatury oscylują wokół 30 stopni Celsjusza. W związku z tym synoptycy dla części naszego kraju wydali nowe alerty.

Nawałnice uderzą w Polskę. Wydano podwójne alerty pogodowe. Fot. Bartlomiej Magierowski/East News/IMGW

W pasie od Poznania, przez Wrocław, Opole, Kraków, Kielce aż po Rzeszów synoptycy ostrzegają przed upałami. "Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C" – ostrzega IMGW.

IMGW wydało alerty pogodowe

Z kolei na krańcach południowych mogą pojawić się burze. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad" – przestrzegają synoptycy.

O tym, dlaczego upały są tak niebezpieczne, opowiadał naszej redakcji specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej dr Michał Sutkowski.

Upały mogą być niebezpieczne dla zdrowia

– Nie zdajemy sobie sprawy, przynajmniej nie wszyscy, jak potężnym zagrożeniem są dla nas wysokie temperatury. Gdyby było inaczej, nie oglądalibyśmy na ulicach – szczególnie dużych miast, choć nie tylko – obrazków takich jak mdlejący ludzie – tłumaczył.

I dalej podkreślił: – Brakuje zdrowego rozsądku, ale trzeba go włączyć. Od godziny 11:00 do 18:00 osoby starsze nie powinny wychodzić w takie upały na słońce. Zresztą zagrożenie nie dotyczy to tylko osób starszych, dotyczy również dzieci bawiących się na zewnątrz bez nakrycia głowy.

Przypomniał też, że dotyczy wszystkich, którzy wychodzą z domu bez okularów przeciwsłonecznych, bez wcześniejszego posmarowania się kremem z filtrem, dotyczy to tych osób, które się nie nawadniają. – Naprawdę bardzo rzadko widzę emeryta, emerytkę z butelką wody – zawyrokował.

Dopytany, do czego może doprowadzić do takie nieprzestrzeganie zasad, odparł: – W ten sposób można doprowadzić choćby do problemów miejscowych, czyli dotyczących skóry i oczu. Jednak te najgroźniejsze konsekwencje, to skurcze cieplne, wyczerpanie cieplne prowadzące do omdlenia oraz udar cieplny, słoneczny, zwany wrzeniem słonecznym.

