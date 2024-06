Koroniewska ma nową fryzurę. Z reakcją jej męża... może utożsamić się wiele kobiet

Joanna Koroniewska wróciła od fryzjera i... zawiodła się reakcją swojego męża. Maciej Dowbor nie zauważył bowiem żadnych włosowych zmian. Internautki ruszyły do komentarzy: okazało się, że mają ten sam problem.

Nowa fryzura Joanny Koroniewskiej... nie rzuciła się w oczy Maciejwi Dowborowi Fot. Piotr Kamionka/REPORTER // Instagram / Joanna Koroniewska

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor należą do grona celebrytów aktywnie działających w mediach społecznościowych. Profil aktorki na Instagramie obserwuje ponad 780 tys. internautów, zaś konto prezentera telewizji Polsat ponad 80 tys. użytkowników.

Oboje zresztą słyną ze wspólnych filmików, w których prezentują humor i dystans do siebie. Z ich wideo często utożsamiają się pary (i nie tylko), a tak było również i tym razem. Joanna Koroniewska-Dowbor postanowiła bowiem pochwalić się nową fryzurą, ale reakcja jej męża nie była wymarzona.

Nowa fryzura Joanny Koroniewskiej. Z reakcją Macieja Dowbora może utożsamić się wiele kobiet

Znakiem rozpoznawczym Joanny Koroniewskiej są długie, jasne włosy. Aktorka i influencerka od lat jest im wierna, a tym razem zdecydowała się na małą zmianę: zdecydowała się odświeżenie koloru i na ufarbowanie ich na modny w tym sezonie popielaty blond.

Koroniewska opublikowała na Instagramie wideo, w którym pyta: "No i jak Wam się podoba taka metamorfoza?!". Na początku widzimy 46-latkę u fryzjera, a potem efekty końcowe – pofalowane włosy w odcieniu popielatego blondu, nieco ciemniejsze i bardziej stonowane od poprzednich.

"Dowbor twierdzi, że właściwie to nie widzi różnicy i w sumie to podaje w wątpliwość, że w ogóle byłam u fryzjera. Nie zna się co?" – napisała na Instagramie i okrasiła post zabawnymi emotikonami.

Fanki Koroniewskiej ruszyły na odsiecz i zaczęły chwalić jej nowe włosy, nie szczędząc byłej gwieździe "M jak miłość" bardzo miłych komplementów. Okazało się również, że niezauważanie zmian we fryzurach partnerek jest często domeną mężczyzn, czemu internautki dały wyraz w komentarzach.

"Mam to samo, kiedy wracam od fryzjera", "Faceci to już chyba tak mają, że zmian nie zauważają", "Oni wszyscy mają tak samo", "Oni nic nie zauważą" – pisały kobiety. Inne zauważyły z kolei, że zmiana jest zbyt subtelna na "męskie oko", a co innego byłoby w przypadku bardziej radykalnej włosowej transformacji.

"Widać odświeżony kolor, gdyby metamorfoza była związana z całkowicie innym kolorem bądź zmiana fryzury, każdy facet by w końcu zauważył", "Jestem 30 lat po ślubie i mój mąż też nie widzi różnicy ale… ostatnio zrobiłam się na niebiesko i powiedział: 'jakbyśmy byli przed ślubem, to nie miałabyś u mnie szans, wolę naturalny kolor. Sorry Kotku – jesteśmy po ślubie" – pisały inne fanki Joanny Koroniewskiej.

Maciej Dowbor odszedł z Polsatu. "Nic złego się nie stało"

Przypomnijmy, że niedawno Maciej Dowbor dokonał dużej zmiany w swoim życiu zawodowym. "Żegnaj Polsat! Z tą decyzją biłem się od kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Była ona jedną z najtrudniejszych w moim zawodowym życiu! Postanowiłem zakończyć mój 'związek' z Telewizją Polsat" – wyznał. W środę (12 czerwca) poinformował o swojej decyzji przełożonych.

"Od razu ucinam spekulacje. Nic złego się nie stało, nie mam i nie miałem żadnych pretensji, żali ani otwartych konfliktów. Po prostu coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. A ja uznałem, że to jest ten moment, kiedy mogę odejść na własnych zasadach, zostawiając po sobie, mam nadzieję, fajne projekty i dobre wspomnienia…" – napisał w dalszej części postu.

Dowbor w Polsacie spędził blisko 20 lat. "To był fantastyczny czas, który mnie ukształtował i w ogromnej mierze zawodowo stworzył" – zaznaczył.

"Otrzymałem mnóstwo szans rozwoju, robiłem rzeczy, o których wcześniej bym nie marzył! Dziesiątki programów, setki odcinków, niezliczone koncerty i inne wydarzenia sceniczne – sam sobie tego zazdroszczę. Spotkałem masę wspaniałych ludzi, w tym także osoby, które dziś z pełną odpowiedzialnością mogę nazywać przyjaciółmi! Dziękuję Wam wszystkim za ten niesamowity czas!" – pisał na Instagramie 45-latek.

Na koniec podziękował też widzom i zapowiedział, że na razie "robi sobie przerwę". "A co będzie dalej?! Czas pokaże! Póki co chcę celebrować wakacje z moją rodziną, po raz pierwszy od wielu lat nie na planie" – podsumował Maciej Dowbor.

