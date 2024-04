Koroniewska i Dowbor odpalili wrotki. Nagranie tańca przed Dudą jest hitem

Andrzej Duda znany jest ze swojej nadekspresyjnej mimiki. W sieci nie brakuje nagrań z głową naszego państwa, które są prawdziwymi viralami. Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor postanowili nawiązać do filmików w mocno żartobliwy sposób. Zobaczcie, jak zatańczyli dla naszego prezydenta.

Koroniewska i Dowbor tańczą przed Dudą. Wideo jest prawdziwym hitem sieci Fot. instagram.com / @joannakoroniewska

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor należą do grona celebrytów aktywnie działających w mediach społecznościowych. Profil aktorki na Instagramie obserwuje ponad 774 tys. internautów, zaś konto prezentera telewizji Polsat blisko 280 tys. użytkowników.

Ich zabawny kontent w mediach społecznościowych nieustannie cieszy się ogromnym powodzeniem. W ten oryginalny sposób małżonkowie często donoszą się do bieżących wydarzeń rozgrywających się na różnych scenach, w tym również politycznej. Najnowsze nagranie stało się prawdziwym hitem w sieci. Internauci w komentarzach nie mogli powstrzymać słów zachwytu.

***

Jak dobrze pamiętasz "Kilera"? [QUIZ]

Koroniewska i Dowbor tańczą przed Dudą. Wideo jest prawdziwym hitem sieci

W czwartek 25 kwietnia prezydent Andrzej Duda wziął udział w posiedzeniu Sejmu, gdzie swoją przemowę wygłosił Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych ostro podsumował poczynania polityków poprzedniej władzy, co wywołało ogrom emocji na twarzy głowy naszego państwa. Wszystko uchwyciły kamery sejmowe.

Andrzej Duda bardzo ekspresyjnie reagował na niektóre słowa polityka mimiką twarzy. Wideo bardzo szybko trafiło do sieci, co nie umknęło uwadze Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora.

Na swoich instagramowych profilach małżonkowie opublikowali nagranie, urozmaicone wspomnianymi kadrami z prezydentem RP. Na wideo internauci mogli zobaczyć, jak para napina się w tanecznych figurach do piosenki "Time of My Life" z Dirty Dancing, a ich "akrobatyczne poczynania" ocenia właśnie Andrzej Duda w roli jurora "Tańca z Gwiazdami".

https://www.instagram.com/reel/C6N-U8ICw2l/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

"A wy ile nam dacie punktów? PS. Film ma charakter stricte komediowy i nie ma nic wspólnego z polityką!" – napisali pod postem, wyraźnie podkreślając, jaki przekaz ma nagranie.

Opublikowane nagranie odbiło się ogromnym echem w sieci. Internauci nie kryli słów zachwytu nad poczuciem humoru małżonków. Część z nich była nawet pod wrażeniem ich tanecznych umiejętności.

"Naszym zdaniem Ądżej jest zadowolony wiec 40"; "Poza skalą"; "Ekstra rolka. To byłby idealny zwiastun domówki z gościem z TzG"; "Oczywiście, że nie ma podtekstów politycznych. 10/10 od czarnej mamby"; "Nic Wam nie dam, bo Ążej i tak wygrał"; "Świetny taniec"; "Płaczę"; "Miszczowie"; "Leżę i nie wstaję"; "Hahaha! Wy zawsze umiecie mi poprawić humor"; "Konam" – czytamy w komentarzach.