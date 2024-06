Kosiniak otrąbił sukces ws. wystawy muzeum II WŚ. Wałęsa: Politycy nie powinni o tym decydować

Natalia Kamińska

M uzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zdecydowało, że przywróci do wystawy stałej historie o. Maksymiliana Kolbe i rodziny Ulmów. To pokłosie awantury w tej kwestii, która przez ostatnie kilka dni ogarnęła nawet koalicję rządzącą. Za takim rozwiązaniem optował m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, co ogłosił jako sukces PSL. NaTemat poprosiło o komentarz przedstawiciela KO z Trójmiasta. Jarosław Wałęsa nie ma wątpliwości, że politycy nie powinni dyktować, jak mają wyglądać wystawy w muzeach.