Burza przeszła nad Dortmundem, mecz wznowiony. I Duńczycy zaczęli się odgryzać Niemcom

Wielka burza przechodziła nad Dortmundem, mecz Niemcy – Dania został przerwany na ponad 20 minut. Po pierwszej połowie jest remis 0:0, Duńczycy przetrwali napór i w ostatnich minutach mogli wyjść na prowadzenie.

Niemcy (na biało) walczą z Duńczykami o awans do ćwierćfinału Euro 2024 Fot. Hassan Ammar/Associated Press/East News

Sensacyjna kara przed rozpoczęciem meczu

Jeszcze przed startem spotkania Dania - Niemcy dowiedzieliśmy się, że Duńczycy mają zostać ukarani, ponieważ ze swojej bazy we Freudenstadt przemieścili się do Dortmundu samolotem (to dystans ok. 450 km). Tłumaczyli: "podróż pociągiem oznaczałaby kilka przesiadek, a autobusem jechalibyśmy ponad siedem godzin w mało komfortowych warunkach".

UEFA jednak zdecydowała, że "potrąci" pewną sumę z nagrody, którą Duńczycy dostaną za swój wynik w mistrzostwach. Takie reguły przyjęła przed turniejem organizacja zarządzająca europejskim futbolem.

Ciekawostką jest fakt, iż jeden piłkarz Danii pojechał samochodem – był to Christian Eriksen. Ale nie dlatego, że tak bardzo na sercu leżą mu zmiany klimatu. Po prostu dzień przed meczem bolał go brzuch, podejrzewano grypę żołądkową, więc "odizolowano" go od reszty, by nikogo nie zaraził.

Eriksen, lider reprezentacji, wyszedł w pierwszym składzie, a więc problemy udało się zażegnać.

Niemcy nacierają, Duńczycy się bronią

Od pierwszych minut meczu piłkarze niemieccy zaatakowali bardzo intensywnie. Gol – ale nieuznany – padł już w czwartej minucie, gdy Toni Kroos dośrodkował z rzutu rożnego, a Nico Schlotterbeck uderzył celnie głową. Ale wcześniej, wyskakując z impetem, faulował rywala.

W pierwszych 15 minutach Niemcy oddali cztery dobre i celne strzały.

Taka przewaga nie była zaskakująca – Duńczycy w fazie grupowej w trzech meczach zanotowali trzy remisy, nie mogli być faworytem. Niemcy rozbili Szkotów 5:1, z Węgrami wygrali 2:0, ze Szwajcarią zremisowali 1:1.

Niemcy – Dania. Wielka burza w Dortmundzie

W 20. minucie Christian Eriksen oddał strzał na bramkę Manuela Neuera (strzał lekki), Duńczycy w tamtym okresie meczu się otrząsnęli. Gra zaczęła się wyrównywać.

Po 30. minucie zaczęło w Dortmundzie bardzo mocno padać i grzmieć. Sędzia przerwał mecz (zadaszone są trybuny, nie boisko).

To już druga w czasie Euro taka ulewa w Dortmundzie. W fazie grupowej przed meczem Turcji z Gruzją padał tak mocny deszcz, że istniało zagrożenie przesunięcia spotkania. Ulewa był tak duża, iż wykazała pewne błędy konstrukcyjne stadionu (z dachów spływały "wodospady").

Sytuacja się powtórzyła, kamery pokazują kibiców tańczących w "wodospadach".

Niemcy – Dania. Wznowienie gry

Po ponad 20 minutach mecz wznowiono.

W 39. minucie Niemcy stworzyli dobrą okazję do zdobycia bramki, ale strzał głową poleciał wprost w Kaspera Schmeichela. Chwilę później Dania też miała swoja szansę, choć nie tak dobrą.

W 45. minucie tylko znakomite wyjście Neuera uratowało Niemców przed stratą gola.

Niemcy – Dania. II połowa

