D uńczyk Christian Eriksen z powodu prawdopodobnej grypy żołądkowej może nie zagrać w meczu z Niemcami (godz. 21) w 1/8 finału Euro 2024. Do Dortmundu, gdzie odbędzie się to starcie, nie przyleciał razem z drużyną samolotem, lecz przyjechał samochodem. Z duńskiej bazy miał ok. 450 km.





Problemy kluczowego zawodnika Danii przed meczem z Niemcami. Nie podróżował z drużyną

Marek Deryło

Duńczyk Christian Eriksen z powodu prawdopodobnej grypy żołądkowej może nie zagrać w meczu z Niemcami (godz. 21) w 1/8 finału Euro 2024. Do Dortmundu, gdzie odbędzie się to starcie, nie przyleciał razem z drużyną samolotem, lecz przyjechał samochodem. Z duńskiej bazy miał ok. 450 km.