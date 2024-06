Jude Bellingham przewrotką doprowadza do dogrywki! Anglicy byli o włos od porażki ze Słowacją

W 95. minucie Jude Bellingham, gwiazdor Realu Madryt, w niezwykły sposób doprowadził do dogrywki. Czeka nas pół godziny walki o ćwierćfinał. Słowacy byli bardzo blisko sprawienia gigantycznej sensacji.

Ivan Schranz pokonuje bramkarza Anglików Fot. ADRIAN DENNIS/AFP/East News

W fazie grupowej Anglicy grali bardzo rozczarowująco. Wygrali w nie najlepszym stylu z Serbią 1:0, zremisowali z Danią 1:1 oraz ze Słowenią 0:0. A jednak według serwisu "Opta Analyst" po tych meczach zajmowali nadal pierwsze miejsce na liście faworytów do złota.

Anglia – Słowacja. Nasi sąsiedzi nacierają

Ale to Słowacy w Gelsenkirchen w pierwszych pięciu minutach stworzyli okazje bramkowe. Co więcej, nie minęła jeszcze siódma minuta, a Anglicy dostali już dwie żółte kartki.

Po kwadransie Anglicy zaczęli grać lepiej, ale jeszcze nie stwarzali groźnych okazji strzeleckich. W 25. stworzyli taką Słowacy, wykończył ją napastnik Ivan Schranz, ten sam, który dał reprezentacji zwycięstwo 1:0 nad Belgią.

To jego trzeci gol na Euro 2024, w całym poprzednim sezonie ligowym zdobył dla Slavii Praga mniej bramek, bo dwie (w 21 meczach).

W pierwszych 45 minutach Anglicy nie zdołali wyrównać. Przypomnijmy – oni w rankingu FIFA są na piątym miejscu, ich rywale – na 45.

Do fazy pucharowej Słowacy awansowali z trzeciego miejsca w grupie E. Pokonali Belgów, przegrali z Ukraińcami i zremisowali z Rumunami.

Anglia - Słowacja. Nieuznany gol Fodena

W 50. minucie, po rozegraniu bardzo składnej akcji przez Anglików, piłka trafiła do bramki Słowaków. Harry Kane podał do Kierana Trippiera, a ten zagrał do Phila Fodena. Gwiazdor Manchesteru City bez problemów strzelił celnie, ale gol nie został uznany. Sędziowie VAR orzekli, że był spalony.

Anglicy zepchnęli rywali do głębokiej obrony w pierwszych minutach drugiej części gry.

Ale w 55. minucie blisko niesamowitego gola byli Słowacy. David Strelec zobaczył, że angielski bramkarz wyszedł dość daleko, i postanowił kopnąć z prawie 50. metrów. I niewiele zabrakło mu do szczęścia.

Po 75. minutach wciąż było 1:0 dla Słowacji. Anglicy mieli wielką przewagę w posiadaniu piłki, lecz groźnych strzałów nie oddawali. W 79. minucie głową z dobrej pozycji strzelał Kane, ale nie trafił w bramkę.

Kilka chwil później z dystansu strzelił Declan Rice, piłka trafiła w słupek.

Anglicy wyrównują, fantastyczny strzał Bellinghama

Sześć minut doliczył sędzia. I tuż przed ostatnim gwizdkiem Anglicy doprowadzili do dogrywki, przewrotką(!) gola strzelił z kilku metrów Jude Bellingham, 21-letni gwiazdor Realu Madryt (21. urodziny miał w sobotę).

