Wg sondażu tylko ona może wygrać z Trumpem. Sprawdziliśmy, czy możliwy jest jej start

Natalia Kamińska

P o ostatniej debacie pomiędzy Joe Bidenem a Donaldem Trumpem dużo mówi się o tym, że Demokraci powinni pomyśleć nad zmianą kandydata w wyborach. Z najnowszego sondażu wynika, że tylko Michelle Obama mogłaby pokonać kontrowersyjnego kandydata Republikanów. Co na to jednak była pierwsza dama USA? Sprawdziliśmy, co do tej pory mówiła na ten temat.