Słyszeliście szczekających ludzi w Warszawie? Spokojnie, to tylko wizyta znanego youtubera [WIDEO]

IShowSpeed, którego prawdziwe imię brzmi Darren Watkins Jr., jest znaną osobowością w internecie. Zasłynął dzięki sportowym streamom, a niedawno odwiedził Polskę. Fani zebrali się na ulicach Warszawy, by podziwiać swojego idola. Na widok Amerykanina niektórzy zaczęli szczekać. On zresztą też.

IShowSpeed (w skrócie Speed) urodził się w 2005 roku w mieście Cincinnati w stanie Ohio. Początki jego kariery w serwisie YouTube sięgają 2016 roku. Miał więc nieco ponad 11 lat, gdy zaczął streamować gry takie jak Fortnite czy NBA 2K. Wtedy jeszcze nie mógł pochwalić się pokaźnym gronem obserwatorów.

Wszystko zmieniło się w 2021 roku, kiedy fragmenty z jego streamów obiegły TikToka. Coraz więcej internautów zainteresowało się twórczością Darrena Watkinsa Jr. - większości z nich spodobało się zwłaszcza jego poczucie humoru.

W tym samym roku licznik subskrybentów Speeda na YouTube przekroczył 100 tys. obserwatorów. Obecnie śledzi go aż 25,4 mln osób. Całkowita liczba odsłon z jego filmików wynosi w serwisie ponad 2,5 mld.

Z czasem IShowSpeed przerzucił się na treści związane z piłką nożną i zgarnął statuetkę Streamy Awards w kategorii "obiecującej gwiazdy streamingu".

Wokół jego osoby pojawiło się mnóstwo kontrowersji związanych z mizoginistycznym zachowaniem. Podczas internetowej randki (e-datingu) na Twitchu Watkins obrzucał seksistowskimi wyzwiskami instagramową modelkę i influencerkę Ash Kash. Po podobnych incydentach współpracę z nim miał zakończyć brytyjski kanał Sky Sports.

Warto też wspomnieć, że Watkins jest również raperem. Podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze mogliśmy usłyszeć jego utwór zatytułowany "World Cup".

Speed odwiedził Polskę. W Warszawie można było usłyszeć szczekających ludzi (WIDEO)

IShowSpeed przyjechał ostatnio do Warszawy, gdzie spotkał się z fanami. Streamer - otoczony tłumem wielbiących go Polaków - natknął się na chłopaka przebranego za krasnala. Amerykanin zaczął na niego szczekać i vice versa. Nastolatki zgromadzone w centrum miasta dołączyły się do psich odgłosów. Nagranie ze zdarzenia trafiło na portal X (dawny Twitter).

"Jako Polak mogę powiedzieć, że to normalna sytuacja"; "Dzień jak co dzień w Polsce"; "Tak tworzy się historia internetu" – czytamy w komentarzach pod wideo.

Dlaczego Speed odwiedził Polskę? Kibicuje Portugalczykom podczas Euro 2024. W przerwie od oglądania meczów zwiedził m.in. Albanię, Holandię, Belgię oraz Włochy.

W kraju nad Wisłą Speed spotkał się m.in. ze współzałożycielem gali FAME MMA, czyli Wojciechem Golą, a także Robertem Pasutem z kanału AbstrachujeTV.

