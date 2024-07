Powrót tej postaci zaskoczył fanów "Rodu smoka". Wyjaśniamy dziwną wizję Daemona

Konflikt w rodzinie Targaryenów zaostrza się z odcinka na odcinek. Ostatnio w "Rodzie smoka" Daemon doznał wizji, która w pewien sposób symbolizowała jego poczucie winy. W onirycznej scenie bratu zmarłego króla Westeros ukazała się młoda Rhaenyra, w którą ponownie wcieliła się Milly Alcock. Dlaczego widzowie zobaczyły właśnie ją na ekranie, a nie starszą od niej niebinarną aktorkę Emmę D'Arcy? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

"Ród smoka" powrócił z drugim sezonem na platformę Max. Za nami już trzy odcinki kontynuacji prequela "Gry o tron", w którym naprawdę wiele się działo. Daemon Targaryen, którego gra Matt Smith ("Doktor Who"), zlecił zabójstwo Aemonda Targaryena (Ewan Mitchell z "Saltburn"), jednak płatni mordercy nie mogli go nigdzie znaleźć, więc ucięli głowę kilkuletniemu Jaehaerysowi, synowi samozwańczego króla Aegona II (Tom Glynn-Carney z "Dunkierki").

Napięcie między stronnictwem czarnych, które wspiera prawowitą dziedziczkę Żelaznego Trony - Rhaenyrę Targaryen (Emma D'Arcy), a zielonych (tych popierających Aegona II i jego matkę Alicent Hightower graną przez Olivię Cooke) sięgnęło zenitu. Armie obu frakcji szykują się do prawdziwej wojny, która - zgodnie z zapowiedziami twórców serialu - ma rozpocząć się na dobre wraz z czwartym odcinkiem "Rodu smoka".

"Ród smoka": Milly Alcock powraca jako mała Rhaenyra w wizji Daemona. Co ona oznaczała?

W trzecim odcinku "Rodu Smoka" Rhaenyra pod przebraniem septy zdołała dostać się do Wielkiego Septu Baelora, gdzie modliła się Alicent. W ten sposób próbowała przemówić dawnej przyjaciółce i zarazem macosze, by powstrzymała Aegona przed dalszym rozlewem krwi. Koniec końców Rhaenyra pojęła, że Alicent źle zrozumiała przepowiednię o Aegonie Zdobywcy, którą zinterpretowała w ten sposób, że posadziła na tronie Siedmiu Królestw swojego pierworodnego.

W tym samym czasie Daemon - rozgoryczony rozmową z Rhaenyrą, która potępiła go za zlecenie zabójstwa - wyruszył do nawiedzonego zamku Harrenhal, największej takiej budowli w całym Westeros.

Przechadzając się korytarzami twierdzy Daemon doświadcza wizji, w której młoda Rhaenyra - ubrana tak samo jak w scenie, w której pierwszy raz razem wystąpili w serialu - trzyma na kolanach ciało Jaehaerysa i przyszywa mu głowę. Dziewczyna odwraca się do stryja i mówi zawiedzionym głosem: "Ty zawsze przychodzisz i odchodzisz, a potem ja muszę po wszystkim sprzątać".

Daemon staje twarzą w twarz z poczuciem winy, które objawia się jako białowłosa Milly Alcock. Dlaczego bohater widzi młodszą wersję swojej żony? Nastoletnią Rhaenyrę mógł łatwiej kontrolować i to ona była obiektem jego pożądania. To ona też sprzątnęła mu sprzed nosa koronę Westeros, stając się prawowitą dziedziczką Żelaznego Tronu.

W przeszłości Daemon próbował zszargać dobre imię Rhaenyry, zaprowadzając ją ze sobą do burdelu i planując odebranie jej dziewictwa. Nie wiadomo, co powstrzymało go wtedy przed dokończeniem swojego planu. W każdym razie mała Rhaenyra konfrontuje Daemona z jego największymi grzechami.

– Zamiast wojny, smoków lub obrazów grozy, tak naprawdę bardziej prześladowały go osoby, którym wyrządził krzywdę w przeszłości, szczególnie młoda Rhaenyra. To dziewczyna, która przyjęła jego roszczenia. To ta wersja Rhaenyry usunęła go z kolejki do tronu – powiedział showrunner Ryan Condol w rozmoiwe z "Entertainment Weekly".

