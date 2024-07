Wizyta IShowSpeeda nie przebiegła w Norwegii tak pomyślnie jak w Polsce. Znany amerykański streamer został zaatakowany przez tłum fanów, gdy opuszczał sklep z suwenirami w Oslo. Po zdarzeniu internet obiegła oferta sprzedaży "własnoręcznie" wyrwanych włosów youtubera. "Nigdy już nie wrócę do Norwegii" – czytamy w tweecie celebryty, który już tęskni za Warszawą.

IShowSpeed został zaatakowany przez fanów w Norwegii. Ktoś wystawił jego włosy na sprzedaż. Fot. YouTube / IShowSpeed; X.com

IShowSpeed zaatakowany w Norwegii. Jego włosy trafiły na eBay

Jak pisaliśmy kilka dni temu w naTemat, Darren Watkins Jr. odwiedził Warszawę w ramach podróży po Europie, która zbiegła się w czasie z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej (Euro 2024). Streamera można było spotkać na Starym Mieście, gdzie otoczony fanami szczekał na innego internetowego gwiazdora - zielonego czarodzieja o przezwisku Crawly.

Z Polski IShowSpeed wyruszył prosto do Szwecji, a potem do Norwegii. Sklep z suwenirami w Oslo, w którym youtuber robił zakupy, został osaczony przez tłum wielbicieli. Fani zablokowali drzwi wejściowe, przez co ich idol nie mógł w spokoju opuścić budynku. Speed wykonał więc telefon na policję, prosząc o obstawę.

W materiale wideo, w którym Speed relacjonował swój pobyt w sklepie, mogliśmy usłyszeć, że tęskni za Polską. – Polacy mnie słuchali – mówił.

Speed prosił fanów o to, by go przepuścili, jednak nikt go nie słuchał. Koniec końców streamer został wyprowadzony ze sklepu przez swoich ochroniarzy. Tłum Norwegów zaczął szarpać i spychać celebrytę. Na nagraniach ze zdarzenia można zobaczyć, jak ktoś wyrywa Speedowi włosy.

Po całej akcji IShowSpeed zapowiedział na portalu X (dawnym Twitterze), że jego noga już nigdy nie postanie w Norwegii. Co ciekawe, tuż po groźnej sytuacji media społecznościowe obiegła informacja dotycząca sprzedaży włosów wyrwanych "własnoręcznie" z głowy Speeda. "Włosy Speeda trafiły na eBay za cenę wywoławczą równą 1,7 tys. dolarów" – poinformował jeden z użytkowników X.

Kim jest IShowSpeed?

IShowSpeed (w skrócie Speed) urodził się w 2005 roku w mieście Cincinnati w stanie Ohio. Początki jego kariery w serwisie YouTube sięgają 2016 roku. Miał więc nieco ponad 11 lat, gdy zaczął streamować gry takie jak Fortnite czy NBA 2K. Wtedy jeszcze nie mógł pochwalić się pokaźnym gronem obserwatorów.

Wszystko zmieniło się w 2021 roku, kiedy fragmenty z jego streamów obiegły TikToka. Coraz więcej internautów zainteresowało się twórczością Darrena Watkinsa Jr. - większości z nich spodobało się zwłaszcza jego poczucie humoru.

W tym samym roku licznik subskrybentów Speeda na YouTube przekroczył 100 tys. obserwatorów. Obecnie śledzi go aż 25,4 mln osób. Całkowita liczba odsłon z jego filmików wynosi w serwisie ponad 2,5 mld.

Z czasem IShowSpeed przerzucił się na treści związane z piłką nożną. Z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze nagrał kawałek zatytułowany "World Cup".

Wokół jego osoby pojawiło się mnóstwo kontrowersji związanych z mizoginistycznym zachowaniem. Podczas internetowej randki (e-datingu) na Twitchu Watkins obrzucał seksistowskimi wyzwiskami instagramową modelkę i influencerkę Ash Kash. Po podobnych incydentach współpracę z nim miał zakończyć brytyjski kanał Sky Sports.

