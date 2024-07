Ten film zachwycił Stephena Kinga. Horror "Mów do mnie" jest już dostępny

Zuzanna Tomaszewicz

N azywanie filmu "Mów do mnie" (ang. "Talk to me") najstraszniejszym horrorem 2023 roku to lekka przesada. Niemniej australijski tytuł, który pokochał m.in. Stephen King, jest wart obejrzenia. Dzieło Danny'ego i Michaela Philippou trafiło właśnie do streamingu.