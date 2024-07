Ratownicy pytają o pieniądze dla psów-ratowników po Kejtrówce. Ratusz: Emocje są zrozumiałe, ale...

Weronika Tomaszewska

K ejtrówka to prawdziwa gratka dla miłośników psów. Ta poznańska impreza związana z czworonogami odbyła się w maju. Tymczasem Grupa Ratownictwa Specjalistycznego – OSP Poznań zwraca uwagę na finanse. Okazuje się, że firma, która wygrała przetarg, zalega z płatnościami swoich zobowiązań. "Cierpią na tym nasze psy. No i wielu uczciwych ludzi zaangażowanych w to przedsięwzięcie" – zwrócono uwagę. Poznański ratusz przyznaje, że "emocje są zrozumiałe", ale... zasłania się przepisami.