Toni Kroos "wyciął" młodego Hiszpana z Euro. Teraz zwrócił się do niego na Instagramie

Nie tylko w meczu z Francuzami w półfinale, ale też w ewentualnej walce o złoto Hiszpanom nie będzie mógł pomóc 21-letni pomocnik Pedri. Niemiec Toni Kroos sfaulował go już na początku ćwierćfinału, piłkarz Barcelony będzie pauzował co najmniej miesiąc. Dla Kroosa mecz z Hiszpanią był ostatnim w karierze, brzydko pożegnał się z futbolem.

Toni Kroos (na biało) tuż po sfaulowaniu Pedriego (numer 20) Fot. FABRICE COFFRINI/AFP/East News

Pedri został mocno sfaulowany już w czwartej minucie spotkania, 34-letni Toni Kroos nie dostał nawet żółtej kartki. Grał ostro również później, wielu ekspertów podkreśla, że sędzia był dla niego zdecydowanie zbyt łaskawy (Niemiec zobaczył tylko żółtą kartkę w drugiej połowie).

Hiszpanie wygrali 2:1 po golu w ostatnich chwilach dogrywki, porażka reprezentacji Niemiec oznaczała nie tylko koniec Euro dla niej, ale też koniec kariery Toniego Kroosa. Wybitny pomocnik zapowiedział już kilka miesięcy temu, że mistrzostwa to jego pożegnanie z futbolem.

Pedri opuścił plac gry w ósmej minucie, zmienił go Dani Olmo – strzelec gola oraz asystent przy zwycięskiej bramce.

Toni Kroos zwraca się do Pedriego

Dzień po meczu nadeszły niepokojące wiadomości o nodze Pedriego. Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" podał, iż badania wykazały, że gracz Barcelony doznał skręcenia więzadła pobocznego w lewym kolanie. Przerwa ma potrwać co najmniej miesiąc.

Kroos, przez ostatnią dekadę gracz Realu Madryt, zamieścił na Instagramie post pożegnalny, w którym również poprosił młodego pomocnika o przebaczenie. "To dla mnie bardzo ważne. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia!" – napisał. – "Oczywiście nie chciałem, by stało Ci się coś złego. Życzę wszystkiego najlepszego, jesteś wspaniałym piłkarzem".

Półfinał Hiszpania – Francja odbędzie się we wtorek o 21:00 w Monachium. W drugim półfinale (w środę) zagrają zwycięzcy par: Anglia – Szwajcaria (o godz. 18:00) i Holandia – Turcja (o godz. 21:00).

