Niebinarny artysta Sam Smith wystąpił ostatnio na Open'er Festivalu, gdzie – według relacji wielu uczestników wydarzenia – dał najlepszy koncert. Na muzyka można było wpaść podczas spaceru przy jednej z gdyńskich plaż. Pokazano zdjęcia.

Sam Smith na spacerze w Gdyni. Gdzie można go było spotkać? Fot. Evan Agostini / Invision / East News

Sam Smith na spacerze w Gdyni (FOTO)

Sam Smith jest jednym z najpopularniejszych brytyjskich artystów, który ma na koncie pięć statuetek Grammy. W ubiegłym roku otrzymał tę prestiżową nagrodę za kawałek "Unholy", który nagrał w duecie z Kim Petras.

Największe triumfy na ceremonii wręczenia tych nagród święcił jednak w 2015 roku, kiedy jako zaledwie 22-latek odebrał cztery Grammy w takich kategoriach, jak najlepszy debiutant, najlepsza piosenka, najlepsze nagranie i najlepszy popowy album za swój debiut "In the Lonely Hour".

W piątek (5 lipca) Sam Smith wystąpił na Main Stage'u Open'er Festivalu, gdzie zaśpiewał takie hity jak "Stay With Me", "I'm Not the Only One", "Like I Can", "Lay Me Down" i "Promises". Na TikToku znajdziemy wiele klipów chwalących występ. Niektórzy nazywają go "najlepszym w 2024 roku".

Artysta wyraził także swoje wzruszenie, mówiąc ze sceny, że jest wdzięczny za takich fanów jak Polacy.

Oprócz koncertu Sam Smith postanowił zwiedzić okolicę portu lotniczego Gdynia-Kosakowo. Można go było spotkać w ubraniu do joggingu przy plaży w Orłowie.

"Gdynia jest tak wyjątkowa, że spacerując po Orłowie można spotkać Sama Smitha" – napisał podróżnik Michał Kiełbasa i zamieścił w mediach społecznościowych fotografię z wykonawcą. "Miałeś szczęście"; "Zazdroszczę"; "Wow! Ale fart" – skomentowali internauci.

Kontrowersje wokół Sama Smitha

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Sam Smith podczas tegorocznego rozdania nagród Grammy wystąpił w kostiumie mogącym się kojarzyć z diabłem, a całość show do piosenki "Unholy" przez ogień i klatki budziły skojarzenie z piekłem.

Nie umknęło to uwadze amerykańskiej prawicy, która okrzyknęła jego występ mianem "satanistycznego". Senator Partii Republikańskiej Ted Cruz stwierdził, że artyści dali "demoniczne show".

Mniej więcej w podobnym czasie artysta pojawił się na gali Brit Awards w stroju haute couture projektu Harriego. Piosenkarz miał na sobie buty na wysokiej platformie, lateksowe rękawiczki, perłową biżuterię i lśniący czarny kombinezon z odstającymi rękawami oraz nogawkami.

