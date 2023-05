Sam Smith nagle przerwał koncert i już nie wrócił na scenę. Fani zaniepokojeni

Sam Smith przerwał swój ostatni koncert w Manchesterze. Po zaśpiewaniu czterech utworów zszedł ze sceny, po czym już nie wrócił. Okazało się, że to wszystko przez jego problemy zdrowotne.

Sam Smith nagle przerwał koncert. Fot. Gregory Pace/Shutterstock/Rex Fashion/East News

Niespodziewana sytuacji na koncercie Sama Smitha

Sam Smith jest jednym z najpopularniejszych brytyjskich piosenkarzy i autorów tekstów. Artysta 24 maja dawał koncert w AO Arena w Manchesterze. Podczas wydarzenia promował swój czwarty już album "Gloria". Wykonał cztery piosenki: "Stay With Me", "I'm Not the Only One", "Like I Can" i "Too Good at Goodbyes", po czym niespodziewanie zszedł ze sceny.

Fani zaczęli się niepokoić. Zastanawiali się, co dzieje się z muzykiem. "Byli w szoku, kiedy w hali zrobiło się ciemno, koncert został przerwany, a gwiazda opuściła scenę" – mogliśmy przeczytać na portalu stacji BBC.

Niedługo później sam Smith postanowili zabrać głos. Na swoim InstaStory przekazał, że ma problemy z głosem przez infekcję.

"Na dzisiejszej próbie dźwięku czułem się dobrze i byłem tak podekscytowany, że mogę dziś dać w Manchesterze niesamowity koncert, ze specjalną niespodzianką na koniec" – zaczął, i dodał, że dopiero po czwartej piosence poczuł, że "coś jest nie tak".

Artysta odwołał też dwa kolejne koncerty: w hali OVO Hydro w Glasgow i na Resorts World Arena w Birmingham.

"Z powodu problemów wokalnych w czasie koncertu w Manchesterze ostatniej nocy, musimy odwołać koncerty Sama Smitha w Birmingham i Glasgow. Zwroty będą dostępne w punktach zakupu we wszystkich trzech miejscach: Manchester, Birmingham i Glasgow" – podano w oficjalnym komunikacie.

Menadżer wokalisty zdradził więcej szczegółów o stanie zdrowia Sama: "Lekarze zalecili, aby Smith odpoczął. Jego struny głosowe nie są w dobrym stanie. Sam jest załamany, że musiał odwołać koncerty, ale lekarze podkreślili, że jeśli będzie dalej śpiewał, trwale uszkodzi swój głos. Musi trochę odpocząć, aby móc znów występować".

Sam Smith na Orange Warsaw Festival 2023

Smith ma też niebawem zaplanowany koncert w Polsce. Piosenkarz będzie jednym z headlinerów nadchodzącej edycji Orange Warsaw Festival 2023. "2 czerwca na Orange Warsaw Festival! Zdobywcy 4 nagród Grammy, Oscara, Złotego Globu, 3 BRIT Awards oraz 6 MOBO Awards i twórcy absolutnego hitu ostatnich tygodni 'Unholy', otworzą festiwalowy sezon!" – napisali w komunikacie organizatorzy muzycznego wydarzenia.

Pochodzący z Wielkiej Brytanii muzyk wylansowało takie przeboje jak m.in. "I'm Not The Only One", "Stay With Me", "Diamonds" czy "Promises". W tym roku światło dzienne ujrzał zaś singiel "Unholy". Kawałek, w którym śpiewa w duecie z Kim Petras, stał się viralem w mediach społecznościowych (a już zwłaszcza na TikToku).

Pod ogłoszeniem, że Sam da koncert w Warszawie, jest mnóstwo komentarzy jego wiernych fanów. Widać, że wielu czego na jego występ z niecierpliwością. "Omg, wracacie na stare tory, czekałem na to"; "Świetna wiadomość w takim razie widzimy się w Warszawie" – czytamy.

Przypomnijmy, że Orange Warsaw Festival 2023 - podobnie jak w poprzednich latach - potrwa dwa dni. Koncerty polskich i zagranicznych gwiazd odbędą się 2 i 3 czerwca. Tak, jak zwykle, widowisko zostanie zorganizowane na terenie toru wyścigów konnych Służewiec na warszawskim Ursynowie.