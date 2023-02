Internauci śmieją się z lateksowego stroju Sama Smitha. "Wygląda jak pingwin"

Sam Smith (they/them) drastycznie zmieniło swój wizerunek na przestrzeni lat. Słuchacze oskarżają niebinarnego artystę o promowanie satanizmu i nie tylko. Po czerwonej kreacji inspirowanej diabłem przyszła pora na czarny lateksowy kombinezon z bufiastymi rękawami i nogawkami. "Na siłę stara się zwrócić na siebie uwagę" – tak strój piosenkarza na gali Brit Awards 2023 komentują internauci.

Kreacja Sama Smitha wywołała sporo kontrowersji na gali Brit Awards 2023. Fot. ISABEL INFANTES / AFP / East News

Sam Smith założyło na galę Brit Awards 2023 lateksowy kombinezon z odstającymi rękawami i nogawkami.

Fani uważają, że artysta wygląda w nim jak pingwin. Strój spotkał się ze sporą krytyką internautów.

Smith wystąpi w tym roku na Orange Warsaw Festival.

Sam Smith w lateksowym kombinezonie na Brit Awards 2023

Sam Smith założyło na tegoroczną galę Brit Awards, która odbyła się w sobotę w londyńskiej O2 Arena, strój haute couture projektu Harriego. Piosenkarz miało na sobie buty na wysokiej platformie, lateksowe rękawiczki, perłową biżuterię i lśniący czarny kombinezon z odstającymi rękawami oraz nogawkami.

Na nagraniach z ceremonii rozdania prestiżowych brytyjskich nagród mogliśmy zobaczyć, że strój utrudniał Samowi poruszanie się.

Kreacja niebinarnego współautora "Stay With Me" i "Unholy" spotkała się z krytyką internautów, którzy uważają, że Smith na siłę stara się robić wokół siebie zamieszanie. "Chodzi jak pingwin"; Ktoś tutaj desperacko potrzebuje uwagi"; "Sam Smith jest osobą, która najbardziej ze wszystkich ludzi na świecie chce zwracać na siebie uwagę. To robi się już nudne" – widzimy we wpisach na Twitterze.

"Po prostu kultowy strój - kropka. Ludzie prawdopodobnie nie mają pojęcia, jak wyjątkowa i odważna jest ta kreacja" – napisał jeden z obrońców Smitha.

Warto wspomnieć, że na galę Grammy 2023 Sam Smith również wystąpiło w kontrowersyjnej kreacji. Założyło czerwoną szatę i cylinder z rogami. "Czemu Sam Smith promuje satanizm?" – brzmiały oskarżenia pod adresem gwiazdy.

Sam Smith na Orange Warsaw Festival 2023

Sam Smith będzie jednym z headlinerów nadchodzącej edycji Orange Warsaw Festival 2023. "2 czerwca na Orange Warsaw Festival! Zaczynamy ogłoszenia 2023. Zdobywcy 4 nagród Grammy, Oscara, Złotego Globu, 3 BRIT Awards oraz 6 MOBO Awards i twórcy absolutnego hitu ostatnich tygodni 'Unholy', otworzą festiwalowy sezon!" – napisali w komunikacie organizatorzy muzycznego wydarzenia.

Pochodzący z Wielkiej Brytanii muzyk wylansowało takie przeboje jak m.in. "I'm Not The Only One", "Stay With Me", "Diamonds" czy "Promises". W tym roku światło dzienne ujrzał zaś singiel "Unholy". Kawałek, w którym śpiewa w duecie z Kim Petras, stał się viralem w mediach społecznościowych (a już zwłaszcza na TikToku).

Pod ogłoszeniem na Instagramie od razu pojawiła się lawina komentarzy. "Omg, wracacie na stare tory, czekałem na to"; "Fantastyczne wieści!"; "O wow"; "Świetna wiadomość w takim razie widzimy się w Warszawie" – czytamy.

Przypomnijmy, że Orange Warsaw Festival 2023 - podobnie jak w poprzednich latach - potrwa dwa dni. Koncerty polskich i zagranicznych gwiazd odbędą się 2 i 3 czerwca. Tak, jak zwykle, widowisko zostanie zorganizowane na terenie toru wyścigów konnych Służewiec na warszawskim Ursynowie.