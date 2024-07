Niezwykłe wzmożenie trolli po ataku na szpital z dziećmi. To pokazuje, gdzie Putina zabolało

Konrad Bagiński

U kraińcy sami zbombardowali szpital dziecięcy (a nawet dwa), w ten szpital (a nawet dwa) nie uderzyła rosyjska rakieta, ale amerykański Patriot. No i to oczywiście nie przypadek, bo Kijów w ten sposób musi podbić wagę porozumienia. To tylko niektóre tezy propagandy Kremla, które zalewają właśnie internet. W ten sposób wiemy jedno: umowa Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Tuskiem i wizyta ukraińskiego przywódcy w Waszyngtonie bardzo Władimira Putina zdenerwowały.