Oto rodzina Jerzego Stuhra. Z żoną spędził ponad 50 lat. Syn jest aktorem, a córka maluje

Weronika Tomaszewska

We wtorkowe południe dotarła do mediów przykra wiadomość. Zmarł legendarny aktor i reżyser Jerzy Stuhr. Zapisał się w historii polskiej kinematografii wieloma kultowymi rolami. A co działo się u niego w życiu prywatnym? Od ponad 50 lat miał ukochaną żoną Barbarę Stuhr. Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci. Macieja Stuhra zna szersza publiczność, a co wiadomo o jego siostrze Mariannie?