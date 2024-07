Stanisław Rozenek skończył niedawno 18 lat. Jego młodszy brat Tadeusz Rozenek właśnie wyjechał na obóz do Stanów Zjednoczonych. Synowie Małgorzaty Rozenek-Majdan przez lata dorastali na oczach fanów celebrytki. Oto jak się zmienili.

Tak zmienili się synowie Małgorzaty Rozenek-Majdan. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Małgorzata Rozenek-Majdan od kiedy stała się sławna, powtarzała w wywiadach, że najważniejsza jest dla niej rodzina. Niektóre gwiazdy decydują się na to, aby ich dzieci nie były pokazywane w social mediach czy na publicznych wystąpieniach. Celebrytka podjęła inną decyzję

Skrzętnie relacjonuje swoje życie rodzinne na Instagramie. Dzięki temu wielu jej fanów mogło zobaczyć, jak synowie: Stanisław, Tadeusz i Henryk bardzo się zmienili.

Najstarszy syn Małgorzaty Rozenek-Majdan: Stanisław

Przypomnijmy: Małgorzata i Jacek Rozenkowie byli niespełna dwa lata po ślubie, gdy (4 czerwca 2006 roku) na świat przyszedł ich pierwszy syn Stanisław Rozenek. Wtedy jeszcze szersza publiczność nie znała "perfekcyjnej pani domu", ale Jacek Rozenek był już znanym aktorem.

Kiedy Stanisław nieco podrósł, rodzice posłali go do szkoły francuskiej. Tam oprócz podstawowych przedmiotów uczył się biegle mówić w różnych językach. Jako nastolatek zaczął interesować się modą, a także Japonią i wszystkim, co z nią związane.

Ale to niejedyne jego zainteresowania. Małgorzata Rozenek-Majdan ujawniła, że najstarszy syn ma też smykałkę do polityki. W końcu jego dziadek Stanisław Kostrzewski był wiceprezesem Banku Ochrony Środowiska, byłym skarbnikiem Prawa i Sprawiedliwości i głównym doradcą gospodarczym prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Dziś Stanisław Rozenek wchodzi już w dorosłość. Odebrał swój dowód osobisty, skończył szkołę średnią, zdał maturę i wybiera się na studia za granicę.

– Mój syn aplikował do kilku uczelni: od takiego jego marzenia, czyli uczelni artystycznej, po bardziej przyziemne kierunki. Myślę, że jednak pójdzie w kierunku mody, marketingu, dóbr luksusowych na takiej bardzo prestiżowej francuskiej uczelni, ale może też ten kierunek, o którym ja mu mówiłam – o naukach politycznych – bo ma do tego ogromny talent. Zobaczymy, gdzie te aplikacje zostaną przyjęte – mówiła w jednym z wywiadów mama 18-latka.

Drugi syn Małgorzaty Rozenek-Majdan: Tadeusz

Drugi syn Rozenków urodził się w 2010 roku. Trzy lata później prezenterka i aktor rozwiedli się. Tadeusz Rozenek – podobnie jak jego starszy brat – też chodzi do szkoły francuskiej.

Niedawno "mały Tadzio" – jak mówi na niego pieszczotliwie mama – poleciał do USA na obóz. "Zdobywać świat na poważnie, poleciał nasz Tadzio odważnie. Rodzina tęsknić za nim będzie, aż Tadzio do nas szczęśliwie przybędzie. Co te emocje robią z człowieka, rymy częstochowskie" – napisała pod nagraniem z lotniska celebrytka.

Najmłodszy Henryk Majdan ma 4 lata

Trzeciego syna Małgorzata Rozenek-Majdan urodziła już po ślubie z Radosławem Majdanem. To pierwsze dziecko dla byłego bramkarza. Choć chłopiec ma dopiero 4 lata, to internauci mogą oglądać jego przemianę od chwili narodzin aż do teraz.

Rodzice Henryka Majdana chętnie relacjonują w sieci, jak rośnie i rozwija się ich syn. Na wielu ujęciach widać, że tata próbuje zarazić syna pasją do gry w piłkę.

– Cieszę się, że został Henio, który jest jeszcze takim małym dzidziusiem, chociaż on cały czas mówi, że nie jest dzidziusiem, jest dużym chłopcem. Ma cztery lata i jeszcze długo będzie z nami w domu, więc naprawdę mam cały wachlarz wszystkich macierzyńskich emocji – mówiła niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan.