Natalia Kukulska miała zaledwie 4 lata, gdy straciła ukochaną mamę Annę Jantar. Oprócz taty Jarosława Kukulskiego w jej wychowaniu uczestniczyła też babcia Halina Szmeterling. Dziś seniorka miałaby 100 lat. Niestety zmarła w 2016 roku. Tak wspomina ją znana piosenkarka.

Kim była babcia Natalii Kukulskiej, którą ją wychowywała? fot. Artur Zawadzki/Reporter // Fot. Instagram / Natalia Kukulska

Kim była babcia Natalii Kukulskiej?

To Halina Szmeterling 14 marca 1980 roku czekała z małą Natalią na lotnisku. Anna Jantar była po tournée po Stanach Zjednoczonych i wracała do rodziny. Doszło jednak to tragedii, maszyna rozbiła się w pobliżu Okęcia, w Lesie Kabackim.

Natalia Kukulska nie pamięta rodzicielki, za to z babcią ma wiele cudownych wspomnień. W 100. rocznicę urodzin Haliny Szmeterling postanowiła poświęcić jej post. Załączyła do niego także wspólne archiwalne zdjęcia.

"Babcia dożyła pięknego wieku – 92 lat… Ale nie zapomnę, że zawsze gdy pod koniec śpiewaliśmy jej sto lat, miałam nadzieję, że będzie jej dane doczekać tego pięknego wieku…" – zaczęła piosenkarka.

Babcia odegrała w jej życiu jedną z najważniejszych ról. "A nie miała łatwej drogi. Straciła ojca w wieku 2 lat, przeżyła wojnę, straciła córkę moją mamę w wieku 56 lat… swojego brata, potem poświęciła całe swoje życie dla mnie" – wyznała.

Wielkopolanka (Szamotuły, Wronki i Poznań… dopiero potem Warszawa) mocna i delikatna zarazem, niezwykle ułożona, porządna z zasadami, serdeczna, towarzyska i skromna… skromność to cnota, która była dla niej wyznacznikiem. Pobrzmiewa we mnie jej osobowość. Mam ją w swoim krwiobiegu. Natalia Kukulska

Gdy Halina Szmeterling umarła, Natalia Kukulska była wtedy w ciąży. "Minęła się na świecie z moją najmłodszą córką Laurką, która ma na drugie imię Halina. Tyle analogii odnajduję" – zwróciła uwagę artystka.

Quiz: Gwiazdy kiedyś vs. dziś. Sprawdź, czy rozpoznasz te znane twarze z archiwalnych zdjęć

Jednocześnie przyznała, że babcia odeszła "kochana i zaopiekowana". "Zostawiając nas / swojego syna Romka, swoją wnuczkę Agnieszkę oraz mnie i dwoje prawnucząt, którzy zdążyli ją zapamiętać i pokochać… wielokrotnie świętowaliśmy jej rocznice i spotykaliśmy się w gronie wielu przyjaciół i rodziny" – zdradziła.

"Dziś łączę się z nimi wszystkimi i z babcią… 100 lat świętujemy poza czasem i wymiarem… po co się ograniczać. Baciku dziękuję i kocham!" – napisała na koniec w poruszającym wpisie.