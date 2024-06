W minioną niedzielę (2 czerwca) Natalia Kukulska pojawiła się na opolskiej scenie. Tam podzieliła się z publicznością wyjątkowym wspomnieniem, które dotyczyło jej mamy. Okazuje się, że Annę Jantar po urodzeniu córki nie odebrał ze szpitala Jarosław Kukulski. Był to inny znany artysta... Janusz Kondratowicz.

Natalia Kukulska mówiła w Opolu o mamie Annie Jantar Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Za nami Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Zwieńczeniem tego wydarzenia był koncert pt. "Zakochani są wśród nas", poświęcony twórczości Janusza Kondratowicza.

Aranżację do jego utworów przygotował Adam Sztaba, a zaśpiewały takie gwiazdy jak: Kayah, Roksana Węgiel, Alicja Majewska czy Natalia Kukulska. Gospodarzem całego widowiska był Jacek Cygan, który opowiadał widzom i zgromadzonej publiczności w amfiteatrze ciekawostki z życia Kondratowicza.

Natalia Kukulska mówiła w Opolu o mamie Annie Jantar. Wspomniała o Januszu Kondratowiczu

Nie pominięto wątku rodziców Natalii Kukulskiej, bowiem Anna Jantar i Jarosław Kukulski przyjaźnili się z Januszem Kondratowiczem. Stworzyli wspólne kilka wyjątkowych piosenek, m.in. "Radość najpiękniejszych lat".

Ostatecznie artystka w Opolu nie wykonała akurat tego utworu, ale zaprezentowała "Papierowy księżyc" z repertuaru Haliny Frąckowiak. Po wykonie 48-latkę na krótką pogawędkę zaprosił prowadzący.

– Jest znaną rzeczą, że mężczyźni noszą kobiety na rękach, ale wróbelki ćwierkają, że nosił cię na rękach Janusz Kondratowicz. W jakiej sytuacji? – zapytał Jacek Cygan.

– Najgorsze jest to, że ja tego nie pamiętam. Ale wiecie dlaczego? Bo to był bardzo nieświadomy jeszcze dla mnie moment. To był moment, kiedy się urodziłam. Mój tata nie mógł wtedy przyjechać mnie odebrać, Janusz Kondratowicz przyjechał i wyniósł mnie ze szpitala, gdy moja mama mnie urodziła, więc ważny człowiek dla mnie... – wyznała Natalia Kukulska.

Na koniec piosenkarka wspomniała i pozdrowiła Halinę Frąckowiak, której nie zaproszono na koncert (co wywołało liczne kontrowersje). – Z tego miejsca chciałabym pozdrowić wykonawczynię tej piosenki, Halinę Frąckowiak, która oprócz tego, że wykonywała wiele utworów Janusza, była jego najbliższą przyjaciółką, która towarzyszyła mu do ostatnich chwil – podsumowała.