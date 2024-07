Po północy w nocy z piątku na sobotę do Warszawy dotarł potężna burza. Na skutek silnego wiatru drzewa łamały się jak zapałki, spadając na samochody, chodniki i linie energetyczne. Pracowników i klientów w sobotę czekała niemiła niespodzianka. Wiele sklepów pozostało nieczynnych.

IKEA Targówek zamknięta po burzy. Wszystko przez awarię prądu Fot. Jakub Kaminski/East News

Tak silnej burzy w Warszawie nie było od dawna. Komórka z licznymi wyładowaniami przesuwała się przez kolejne dzielnice, siejąc spustoszenie. Ci, którzy w sobotę rano wyszli na zakupy lub do pracy, mogli mieć wrażenie, że przez miasto przeszedł huragan. Połamane drzewa i gałęzie były wszędzie. Na Targówku pojawił się dodatkowo problem z prądem.

Galerie handlowe zamknięte. IKEA nieczynna do odwołania

Nocna burza była niezwykłym zjawiskiem. Niebo przeszywały kolejne rozbłyski. Przecinały je również błyskawice, dzięki czemu momentami było jasno, jak w środku dnia. Zjawisku towarzyszyły opady deszczu, jednak to bardzo silny wiatr siał istne spustoszenie.

W sobotę rano pewne było, że tym razem skutków burz nie uda się szybko usunąć. Najtrudniejsza sytuacja panowała na Targówku i w położonych niedaleko Markach. To właśnie tam z powodu awarii prądu nie udało się otworzyć wielu popularnych sklepów.

"Informujemy, że na skutek powalonych drzew podczas burzy w nocy z 12 na 13 lipca spowodowała awarię w sieci" – poinformował w oświadczeniu przesłanym Radiu Eska dostawca energii E.ON.

W komunikacie wymieniono również sklepy, które zostają zamknięte w sobotę. Są to CH Targówek Atrium, M1 Marki, Decathlon Targówek, stacja BP i McDonald's przy Trasie Toruńskiej. Wiele osób może być również bardzo niemile zaskoczonych faktem, że zamknięta jest również IKEA w Markach. W sobotę wiele osób udawało się tam na zakupy.

Dobra wiadomość napłynęła dla klientów po godzinie 13. M1 Marki poinformowało wówczas, że otwarty został sklep Auchan. W kwestii pozostałych placówek nie było zmian. "Robimy co w naszej mocy, by pasaż był otwarty, tak szybko, jak to możliwe. Będziemy informować na bieżąco na profilu" – informowano w odpowiedzi na komentarze klientów.

Nie tylko sklepy. W sobotę zamknięte są Łazienki Królewskie

Burza, która miała miejsce w nocy z piątku na sobotę, siała spustoszenie również w Łazienkach Królewskich. Z powodu połamanych drzew i gałęzi największy park w Warszawie pozostaje zamknięty do odwołania. Jego zarządcy nie widzą szans na otwarcie bram jeszcze w sobotę 13 lipca.

Jak czytamy w komunikacie, zniszczenia są poważne. Uszkodzonych zostało co najmniej 30 drzew znajdujących się na terenie ogrodu. "Ponieważ Łazienki to aż 74 ha ogrodów przed nami wiele pracy. Informacja o możliwości i godzinie otwarcia jutro (w niedzielę, 14 lipca) zostanie podana na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Muzeum" – poinformowano.

"Po ponownym otwarciu ogrodów prosimy, by poruszać się tylko w obrębie wyznaczonych alejek i w żadnym wypadku nie wchodzić w miejsca wygrodzone taśmami" – dodano.

Przypomnijmy, że dla turystów i spacerowiczów to szczególnie zła informacja. Łazienki Królewskie już w czwartek 11 lipca zostały zamknięte wcześniej z powodu ostrzeżeń przed burzami. Ich bramy zostały ponownie otwarte w piątkowe południe, jednak teraz z powodów bezpieczeństwa znów trzeba uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na usunięcie szkód i dalsze informacje ze strony muzeum.