Na taki dzień Polacy czekali od lat. Po jednostronnym finale Polak, a dokładnie Jan Zieliński mógł wznieść trofeum za zwycięstwo w Wimbledonie. Dokonał tego grając w parze z Su-Wei Hsieh.

Polak zwycięzcą Wimbledonu. Jan Zieliński wzniósł trofeum Fot. Kirsty Wigglesworth/Associated Press/East News

Wimbledon to z pewnością wyjątkowy punkt każdego sezonu tenisowego. W końcu to najdłużej rozgrywany turniej tenisowy w historii. I choć dość szybko pożegnała się z nim polska mistrzyni Iga Świątek, to powody do dumy i świętowania niespodziewanie dał nam Jan Zieliński. W parze z Su-Wei Hsieh w finale pokonali 6:4, 6:2 duet Giuliana Olmos-Santiago Gonzalez.

Więcej informacji wkrótce...