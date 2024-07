Zamieszki podczas festiwalu w Warszawie. Zachowanie ochroniarzy oburzyło

W weekend (13-14 lipca) na Torze Wyścigów Konnych Służewiec odbył się trzecia edycja wydarzenia Clout Festival, która zostanie zapamiętana na długie lata. Niestety z samych złych powodów. Media społecznościowe obiegły nagrania z uczestnikami taranującymi barierki, a także agresywnych ochroniarzy atakujących zgromadzonych pod sceną młodych słuchaczy.

Zamieszki na Clout Festival 2024 w Warszawie (WIDEO) Fot. X.com / olixaxaxa; Venek_

Clout Festival presented by JD to nominowany do nagród European Festival Awards 2023 festiwal rapowy, który tegorocznym line-upie mógł pochwalić się największymi artystami współczesnego rapu, czyli takimi z najwyższej półki. W sobotę i niedzielę (13-14 lipca) na Torze Służewiec w warszawskiej dzielnicy Ursynów wystąpili m.in. Homixide Gang, Gucci Mane, Yung Lean, Offset i Playboi Carti.

Wydarzenie cieszyło się dotąd popularnością zwłaszcza wśród młodych słuchaczy z pokolenia Z. Wśród uczestników trzeciej edycji można było zobaczyć mnóstwo nastolatków.

Zamieszki na Clout Festival 2024. Nagrania oburzają

Służewiecki festiwal – zamiast zbierać pochwały – zgarnia same skargi. Wszystko za sprawą ochroniarzy, którzy według świadków mieli zachowywać się agresywnie wobec festiwalowiczów. To, co działo się pod główną sceną Clout Festival, przypominało dantejskie sceny.

Na nagraniu z festiwalu, które obiegło portal X (dawnego Twittera), widzimy, jak grupa ochroniarzy próbuje obezwładnić jednego z uczestników, trzymając go za kark i przerzucając przez barierki. Scena rozgrywała się przy akompaniamencie świadków, skandujących: "Co za k***y".

"Pomóc w jakiś sposób ziomeczkowi to nikt się nie odważył"; "Skandaliczne zachowanie"; "I każdy stoi z telefonem, zamiast zareagować" – czytamy w sieci.

Kolejne wideo, na które możemy się natknąć w mediach społecznościowych, pokazuje tłum fanów przeskakujący przez bramki i taranujący je. W internecie znajdziemy również klipy pokazujące, jak ochroniarze rzucają na ziemię festiwalowiczów lub ich ganiają. "Chora akcja, ochroniarze bawią się w GTA chyba" – skomentował jeden z użytkowników X.

Jak zauważono na stronie GlamRap.pl, "organizatorzy nie poradzili sobie z osobami, które bez zezwolenia przeskakiwały między sektorami".

