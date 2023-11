Ile lat można było czekać?! GTA wraca w szóstej części – co wiemy już o grze?

Zuzanna Tomaszewicz

"Ah sh*t, here we go again" – brzmi kultowy tekst z GTA San Andreas, który nadaje się idealnie jako reakcja na wieść o najnowszej zapowiedzi gry Grand Theft Auto 6. Rockstar zamierza ponownie wysłać graczy do miasta Vice City, ale – jeśli wierzyć plotkom – znacznie większego niż ostatnio. Wiemy też, kiedy możemy spodziewać się zwiastuna gry.