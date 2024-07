Mec. Bartosz Lewandowski poinformował w poniedziałek po południu, że ABW dokonuje właśnie zatrzymania posła Marcina Romanowskiego (, Suwerenna Polska, klub PiS) na polecenie Prokuratury Krajowej. W zeszłym tygodniu Sejm pozbawił go immunitetu.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Prokuratura Krajowa przedstawiła Marcinowi Romanowskiemu aż 11 zarzutów. Należącemu do klubu Prawa i Sprawiedliwości posłowi Suwerennej Polski, który w przeszłości nadzorował Fundusz Sprawiedliwości, zarzucono m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Trwa zatrzymania Marcina Romanowskiego

W piątek za wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie ziobrysty zagłosowało 234 posłów, 196 było przeciw, 4 natomiast wstrzymało się od głosu.

W poniedziałek doszło do jego zatrzymania. "Właśnie ABW dokonuje zatrzymania posła na Sejm RP Marcina Romanowskiego na polecenie Prokuratury Krajowe" – podał mec. Bartosz Lewandowski.

Wcześniej Buro Obsługi Medialnej Sejmu wydało komunikat ws. posła SP. "W odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni medialnej niezgodne z prawdą informacje, Biuro Obsługi Medialnej precyzuje, że uchwały dot. posła Marcina Romanowskiego –11 uchwał dotyczących odpowiedzialności karnej (za poszczególne czyny zawarte we wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej) i 1 uchwała o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie – zostały dostarczone przez służby doręczeniowe Kancelarii Sejmu do Prokuratury Krajowej 15 lipca 2024 r. ok. godz. 10:00" – podano w tym oświadczeniu.

Poinformowano jednocześnie, że "Kancelaria Sejmu była organizacyjnie przygotowana do przekazania tych dokumentów organom ścigania jeszcze w piątek 12 lipca, a przesunięcie czynności na poniedziałek nastąpiło z inicjatywy Prokuratury". "Sejm i jego organy oraz Kancelaria Sejmu działają w omawianej sprawie bezzwłocznie" – wskazano.

Wcześniej podczas wystąpienia w Sejmie Romanowski uznał sprawę za polityczną. – Działania prokuratury w sprawie FS to bez wątpienia działanie na polityczne zlecenie. Po to właśnie w sposób nielegalny była przejmowana prokuratura na początku tego roku, żeby wykorzystywać ją do brutalnej walki politycznej, a także po to, żeby umarzać niewygodne dla "Koalicji 13 grudnia" postępowania, czy wycofywać niewygodne dla koalicji wnioski o uchylenie immunitetów – przekonywał w zeszłym tygodniu sam zainteresowany w wystąpieniu na sali plenarnej Sejmu.

