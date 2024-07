Sejm w piątek wypowiedział się w sprawie wniosków o uchylenie immunitetu oraz o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego. Prokuratura tego wpływowego ziobrystę wzięła na celownik w związku z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości.

Fot. Wojciech Olkusnik / East News

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Prokuratura Krajowa przedstawiła Marcinowi Romanowskiemu aż 11 zarzutów. Należącemu do klubu Prawa i Sprawiedliwości posłowi Suwerennej Polski, który w przeszłości nadzorował Fundusz Sprawiedliwości, zarzucono m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

– Działania prokuratury w sprawie FS to bez wątpienia działanie na polityczne zlecenie. Po to właśnie w sposób nielegalny była przejmowana prokuratura na początku tego roku, żeby wykorzystywać ją do brutalnej walki politycznej, a także po to, żeby umarzać niewygodne dla "Koalicji 13 grudnia" postępowania, czy wycofywać niewygodne dla koalicji wnioski o uchylenie immunitetów – przekonywał sam zainteresowany w wystąpieniu na sali plenarnej Sejmu.

Poseł wygłosił je w miniony czwartek, gdy Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała przyjęcie obu wniosków skierowanych przez PK – zarówno tego o uchylenie Romanowskiemu immunitetu, jak i wyrażenie zgody na zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie.

W piątek wnioski te zostały wreszcie rozpatrzone przez Sejm. W sprawie uchylenia immunitetu Romanowskiemu większość parlamentarna opowiedziała się "za" we wszystkich 11 punktach prokuratorskiego wniosku. Każdy z zarzutów stawianych ziobryście głosowano osobno i różny był poziom poparcia dla nich.

Natomiast za wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie ziobrysty zagłosowało 234 posłów, 196 było przeciw, 4 natomiast wstrzymało się od głosu.

Więcej informacji wkrótce.

Czytaj także: https://natemat.pl/563060,romanowski-i-blaszczak-moga-stracic-immunitety-w-tle-sprawa-m-in-fs