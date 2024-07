Tak syn Ralfa Schumachera zareagował na coming out ojca. Wystarczył jeden wpis

Syn Ralfa Schumachera reaguje na coming out. Fot. IMAGO/nordphoto GmbH / Denkinger/Imago Sport and News/East News // Fot. Instagram / Ralf Schumacher

Młodszy z braci Schumacherów, Ralf, w połowie lipca zdobył się na osobiste wyznanie. Wrzucił na Instagrama zdjęcie z mężczyzną, opatrując je opisem: "Najpiękniejsza rzecz w życiu jest wtedy, gdy masz u boku odpowiedniego partnera, z którym możesz dzielić się wszystkim".

Fakt rzeczywistego coming outu potwierdziła jego przyjaciółka Carmen Geiss. "Ralf wyznał, że jest gejem. Ten krok był dla niego aktem wyzwolenia i samoakceptacji. Była to odważna decyzja, która dojrzewała w nim przez długi czas i teraz jest pełen dumy i pewności siebie" – napisała Geiss na Instagramie.

Dodajmy, że rajdowiec przed laty miał inną orientację. W 2001 roku związał się z Corą-Caroline Schumacher (wcześniej Brinkmann). Kobieta pochodzi z Niemiec. Spełniała się jako modelka. Próbowała też swoich sił w motorsporcie.

Para szybko wzięła ślub. Jeszcze w tym samym roku na świat przyszedł ich syn David. Dziś potomek Schumachera ma 22 lata i też poczuł zajawkę do wyścigów. Po głośnym coming oucie ojca dodał swój komentarz.

"Jestem bardzo szczęśliwy, że w końcu znalazłeś kogoś, z kim naprawdę możesz powiedzieć, że czujesz się komfortowo i bezpiecznie, bez względu na to, czy to mężczyzna, czy kobieta. W 100 proc. popieram cię, tato, i życzę ci wszystkiego najlepszego! Gratulacje!" – napisał David Schumacher.

