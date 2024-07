Zofia Zborowska chętnie dzieli się z fanami informacjami z życia prywatnego. Podczas pierwszej ciąży aktorka walczyła z czerniakiem. Jak się okazało, problemy zdrowotne wróciły i ponownie trafiła pod opiekę lekarzy. Zborowska opowiedziała, co czuła w tym trudnym czasie i zdradziła, jak dziś dba o zdrowie.

Zofia Zborowska miała czerniaka w ciąży. Nagle problemy wróciły. "Koszmar" Fot. East News

Zofia Zborowska to córka znanych aktorów, Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej, która postanowiła pójść w ślady rodziców. W 2022 roku podczas wywiadu z Martyną Wojciechowską zdecydowała się podzielić z opinią publiczną smutną informacją.

Aktorka zdradziła wówczas, że gdy była w pierwszej ciąży z córką Nadzieją, usłyszała od specjalisty, że choruje na czerniaka, czyli nowotwór skóry. Zborowska nie ukrywała, że był to dla niej i jej bliskich bardzo ciężki czas. Dziś dba o swoje zdrowie, bada się regularnie i zachęca do tego swoich obserwujących w mediach społecznościowych i nie tylko.

Zofia Zborowska chorowała na nowotwór. Aktorka wspomina ten trudny czas

– W drugim trymestrze ciąży dowiedziałam się, że mam czerniaka… Na szczęście został on wykryty w bardzo wczesnym stadium. Mam cholerne szczęście. Teraz badam się regularnie co pół roku albo i częściej – opowiadała Martynie Wojciechowskiej.

W sezonie letnim spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu, korzystając z pięknej pogody i wysokich temperatur. Jednak przebywanie na słońcu i opalanie się niosą za sobą również zagrożenie. Temat ten został podjęty przez jedną z internautek, która zadała pytanie Zofii Zborowskiej, czy opala się i w pełni korzysta z letniego słońca po przebytym nowotworze skóry.

Przypomnijmy, że Zborowska aktualnie przebywa na Majorce. Aktorka odpowiedziała fance, że niedawno znowu miała problemy zdrowotne. Musiała się poddać zabiegowi usunięcia zmian skórnych.

"Miesiąc temu miałam usuwane dwie zmiany. Jedna na małym palcu, a druga na boku pięty. Totalnie dziwne miejsca. Ta na palcu zrobiła mi się w ciąży i od razu poszłam ją sprawdzić, bo była dla mnie podejrzana. Po trzech miesiącach wróciłam znowu i była większa, więc do wycięcia. Ta na pięcie była ze mną od dawna, ale w ciąży też zaczęła się nieco zmieniać" – wyznała.

Zofia Zborowska nie ukrywała, że w trakcie oczekiwania na wyniki badań towarzyszył jej ogromny strach. Wyznała, że zrezygnowała z opalania. Aktorka nie zamierza ryzykować nawrotu choroby.

"Czekanie na wyniki to był jakiś koszmar. Tak strasznie się bałam. Ale tak strasznie, że spędzało mi to sen z powiek. Dlatego ja się nie opalam. Nawet jak robię hybrydę (a robię ją rzadko), to smaruję sobie ręce kremem SPF50. Polecam balsamy brązujące albo opalanie natryskowe" – przekazała na Instagramie.

Rodzina Zofii Zborowskiej

Zofia Zborowska w 2019 roku poślubiła siatkarza Andrzeja Wronę. Para poznała się na jednej z branżowych imprez. Dwa lata po zawarciu związku małżeńskiego powitali na świecie córkę Nadzieję. W maju bieżącego roku aktorka urodziła drugą córkę, dla której wraz z mężem wybrali imię Jaśmina.

Zborowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie zabiera głos na temat wychowania dzieci i dzieli się z fanami prywatnymi kadrami z życia rodzinnego.

