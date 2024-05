Zofia Zborowska i Andrzej Wrona podzielili się w sieci radosną nowiną. Aktorka i siatkarz drugi raz zostali rodzicami. Ich córeczka urodziła się 15 maja, w dniu imienin Nadziei i Zofii. Zborowska pokazała na Instagramie zdjęcia ze szpitala i ujawniła imię dziewczynki. W komentarzach natychmiastowo wysypała się lawina gratulacji.

Zborowska urodziła. Wraz z mężem przywitali się na świecie drugą córkę Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Blisko dwa lata temu na świat przyszła pierwsza córka Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony. Dziewczynka otrzymała na imię Nadzieja po swojej prababci i jest oczkiem w głowie swoich rodziców oraz dziadków (przypomnijmy, że Zborowska jest córką aktorów: Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej).

W listopadzie para poinformowała, że spodziewa się drugiego dziecka. "Już się nie bardzo da ukrywać, bo brzuszek zaskakująco szybko rośnie, a Zofia sapie jak szalona. Takiego newsa mamy dla Was. 2024 rok szykuje się być rokiem wyśmienitym" – napisali pod zamieszczonym na Instagramie nagraniem.

Zofia Zborowska urodziła. Z Andrzejem Wroną przywitali się na świecie drugą córkę

Zborowska należy do grona celebrytów, którzy pozostają w stałym kontakcie z fanami. Na Instagramie obserwuje ją ponad 517 tys. użytkowników. Aktorka przez cały okres ciąży chętnie dzieliła się swoimi doświadczeniami, pokazując relacje z wizyt u lekarzy czy baby shower. Teraz wraz z mężem w humorystyczny dla siebie sposób poinformowali o narodzinach swojej drugiej córeczki.

"Wczoraj w imieniny Nadziejki i Zosi przyszła na świat nasza druga córeczka Jaśminka. Dzielna mama z córeczką mają się dobrze!! Obydwie głównie śpią, jedzą i zmieniają pieluchy" – czytamy pod zabawnymi kadrami ze szpitala.

Nie brakowało również podziękowań. W pierwszej kolejności celebrytka zwróciła się do swojej położonej.

"Dziękujemy Ci za to, że bezpiecznie sprowadziłaś naszego Pędzelka na ten świat, a ja mogłam normalnie funkcjonować i chodzić już tego samego dnia! Twoje doświadczenie, opanowanie i dobro, które od Ciebie płynie, są absolutnie wyjątkowe. Doktorko Warwaro Ganuszewicz oraz druga położno Olu Cedrowska – wspaniały był ten porodowy team! Dziękujemy za wszystko" – czytamy.

Na koniec Zofia Zborowska zdecydowała się na szczere wyznanie. Wszystko wskazuje na to, że wraz z mężem nie planują kolejnego potomka. "Generalnie 10/10 dzięki Medicover. Gdyby nie to, że zamykamy już produkcję, to na bank kolejne bobo byłoby u Was" – podsumowała aktorka.

Pod wpisem na Instagramie natychmiastowo pojawiła się fala komentarzy. Wśród nich pojawiły się gratulacje od wielu celebrytów.

"Ogromne Gratulacje raz jeszcze" – napisała Marina Łuczenko-Szczęsna. "Bosko! Miejcie cudnie" – dodała Aleksandra Kwaśniewska. "Hej Jaśminka. Witaj na świecie. Piękny prezent na Twoje imieniny Zosiu i Nadziejki. Gratulacje również dla dumnego taty" – wspomniała Paulina Krupińska. "Witamy na planecie Ziemia, niech będzie zawsze najłaskawsza" – życzył Bartek Fetysz.

Prócz licznych gratulacji od znanych i lubianych twarzy rodzimego show-biznesu, pojawiła się cała masa słów wsparcia, otuchy i gratulacji od fanów aktorki. Nie brakowało również emotikon serca i wysyłanych "buziaków".