Zborowska pokazała brzuch po porodzie. Dodała wymowny komentarz

Kilka dni temu Zofia Zborowska razem z mężem przekazali za pomocą mediów społecznościowych radosną nowinę. Na świecie pojawiła się ich druga córeczka Jaśmina. Aktorka na Instagramie relacjonuje, jak się czuje po porodzie. Teraz pokazała, jak wygląda jej brzuch. Zdjęcie opatrzyła wymownym komentarzem.

Zborowska urodziła drugie dziecko. Teraz pokazała, jak wygląda jej brzuch Fot. Pawel Wodzynski/East News; instagram.com / @zborowskazofia

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona w listopadzie poinformowali, że spodziewają się drugiego dziecka. "Już się nie bardzo da ukrywać, bo brzuszek zaskakująco szybko rośnie, a Zofia sapie jak szalona. Takiego newsa mamy dla Was. 2024 rok szykuje się być rokiem wyśmienitym" – napisali pod zamieszczonym na Instagramie nagraniem.

Kilka dni temu za pomocą mediów społecznościowych w humorystyczny dla siebie sposób poinformowali o narodzinach swojej drugiej córeczki. "Wczoraj w imieniny Nadziejki i Zosi przyszła na świat nasza druga córeczka Jaśminka. Dzielna mama z córeczką mają się dobrze!! Obydwie głównie śpią, jedzą i zmieniają pieluchy" – napisano pod zabawnymi kadrami ze szpitala.

Zborowska urodziła drugie dziecko. Teraz pokazała, jak wygląda jej brzuch

Zborowska należy do grona celebrytów, którzy pozostają w stałym kontakcie z fanami. Na Instagramie obserwuje ją ponad 521 tys. użytkowników. Aktorka przez cały okres ciąży chętnie dzieliła się swoimi doświadczeniami, pokazując relacje z wizyt u lekarzy czy baby shower. Teraz zdecydowała się opublikować w relacji fotografię, na której pokazała, jak wygląda jej brzuch niespełna tydzień po porodzie.

Aktorka na zdjęciu w lustrze zaprezentowała całą sylwetkę. Ubrała szerokie dresy, wygodny stanik sportowy oraz białą koszulę. To, co z pewnością rzuciło się w oczy internautom, to kilka plastrów, które mają na celu przyspieszyć regenerację skóry po ciąży.

Zofia Zborowska opublikowaną fotografię opatrzyła wymownym komentarzem. "Jest super" – skwitowała krótko. Na kolejnych kafelkach na InstaStories dodała także inne swoje zdjęcie, nawiązujące do stanu, w którym teraz jest. "Tak wyglądam w połogu rano. No trudno" – dodała.

***

Ciebie też tak wciągnął Tik-Tok? Sprawdź, czy znasz te wszystkie trendy [QUIZ]

Celebryci składają gratulacje

Po wieściach o narodzinach nowej pociechy, w komentarzach wylała się fala gratulacji. Wśród nich pojawiły się również wpisy od wielu celebrytów.

"Ogromne Gratulacje raz jeszcze" – napisała Marina Łuczenko-Szczęsna. "Bosko! Miejcie cudnie" – dodała Aleksandra Kwaśniewska. "Hej Jaśminka. Witaj na świecie. Piękny prezent na Twoje imieniny Zosiu i Nadziejki. Gratulacje również dla dumnego taty" – wspomniała Paulina Krupińska. "Witamy na planecie Ziemia, niech będzie zawsze najłaskawsza" – życzył Bartek Fetysz.