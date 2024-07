Wielka grupa turystów z objawami zatrucia. Kąpali się w znanym jeziorze, dzieci w szpitalu

Niemal 30 osób, które kąpały się w Jeziorze Zabłębocze w woj. lubelskim, nabawiło się objawów zatrucia. Sprawę bada sanepid, który teraz sprawdzi, co było w tej wodzie. Kilkoro dzieci trafiło do szpitala.

Masowe zatrucie po kąpieli w Jeziorze Zabłębocze. Dzieci w szpitalu. Fot. BURGER/PHANIE

Zatrucie dotyczy 29 osób, które kąpały się w Jeziorze Zagłębocze w powiecie parczewskim. Wśród nich była trójka dzieci, które trafiły do szpitala. Dzieci opuściły już na szczęście szpital.

– Objawy były podobne – biegunka, wymioty, gorączka. Trwały maksymalnie do kilkunastu godzin. Pierwsze zgłoszenia otrzymaliśmy w poniedziałek – powiedziała TVN24 Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

Sanepid bada tę sprawę. – Pobraliśmy próbki. Wyniki będą znane jutro. Jezioro jest dość głębokie i bardzo czyste. Być może wystąpiło jakieś krótkotrwałe zanieczyszczenie. Możliwe, że doszło do zakwitnięcia sinic. Musimy poczekać na wyniki badań – dodała Dados.

Inna niepokojąca sytuacja miała również niedawno miejsce nad morzem. Jak informował w czerwcu "Kurier Szczeciński", do tamtego zdarzenia doszło w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Pogorzelicy. Wówczas po pomoc do świątecznej opieki zdrowotnej zaczęli zgłaszać się przebywający tam letnicy. Byli to głównie seniorzy.

– Na tę chwilę mamy chorych ponad czterdzieści osób – przekazała wtedy gazecie Małgorzata Kapłan, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. I dodała: – Sytuacja jest jednak rozwojowa i jak w przy każdym zatruciu pokarmowym tych chorych może być więcej. Są to zarówno kuracjusze jak i osoby z personelu. Z informacji sanepidu wynikało, że nikt nie trafił do szpitala. Chorym zalecono wówczas izolację. Co robić w przypadku zatrucia pokarmowego?

"Ignorowanie wymogów dotyczących higieny, nieprawidłowe przechowywanie produktów (na przykład w zbyt wysokiej temperaturze) i nieprzestrzeganie terminów przydatności do spożycia, zwiększa ryzyko wystąpienia zatrucia pokarmowego" – przestrzegają eksperci MZ i NFZ.

Typowe objawy zatrucia to m.in.:

silny ból brzucha

biegunka

wzdęcia

wymioty

czasem gorączka, dreszcze i poczucie słabości organizmu.

Jak uniknąć zatrucia: