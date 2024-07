Apex – tak nazwano największy i najbardziej kompletny szkielet stegozaura, jaki został kiedykolwiek znaleziony. W minioną środę na aukcji w Nowym Jorku sprzedano go anonimowemu, prywatnemu nabywcy za rekordową kwotę. Cena zwala z nóg i była dla mnie szokiem!

Szkielet stegozaura o przydomku Apex wystawiony na aukcji Fot. screenshot YouTube / Al Jazeera English

17 lipca na aukcji w domu aukcyjnym Sotheby’s został wystawiony szkielet stegozaura. Stegozaur jest przedstawicielem dinozaurów ptasiomiednicznych, które żyły 155 – 151 milionów lat temu głównie na obszarach dzisiejszej Ameryki Północnej.

Stegozaura charakteryzowały dwa rzędy płyt kostnych na grzbiecie oraz dwie pary kolców na końcu ogona. W porównaniu z resztą tułowia, głowa tego dinozaura była bardzo mała, a jego mózg miał wielkość jabłka lub mózgu psa.

Kto i gdzie znalazł szkielet stegozaura?

Apex jest najlepiej zachowanym szkieletem stegozaura, jaki do tej pory odkryto i jednym z najbardziej kompletnych szkieletów dinozaurów. Jak sugerują ślady na szkielecie, prawdopodobnie był w zaawansowanym wieku i cierpiał na reumatoidalne zapalenie stawów.

Wykopał go Jason Cooper na swojej działce w pobliżu miejscowości Dinosaur w stanie Kolorado. Poszukiwacz skamieniałości nazwał znalezisko Apex od angielskiego słow apex predator – drapieżnik szczytowy.

Za ile został sprzedany Apex?

Jak podejrzewają naukowcy, kompletny szkielet stegozaura składał się z 319 kości. Apex liczy 254 kości. Ma ponad 8 metrów długości i ponad 3 metry wysokości. Ile zapłacił za niego anonimowany nabywca?

Kwota jest szokująca, ale jak to się mówi: „Kto bogatemu zabroni?” Stegozaura sprzedano za za 44,6 mln dolarów. Jest to najwyższa kwota, jaką do tej pory zapłacono za skamieniałość prehistorycznego gada. Nabywca Apexa pozostaje anonimowy.

