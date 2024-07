Biden miał podjąć decyzję ws. reelekcji. Media ustaliły, co planuje wraz z rodziną

Natalia Kamińska

D emokraci mają coraz bardziej naciskać na Joe Bidena, aby ten zrezygnował z ubiegania się kolejny raz o fotel prezydenta USA. Wydaje się, że to stanie już wkrótce, gdyż członkowie rodziny prezydenta mieli już rozmawiać o tym, jak chciałby on zakończyć swoją kampanię reelekcyjną. Pozostanie już jedna niewiadoma – kiedy to się stanie.