To powinno dać buntownikom z koalicji do myślenia. Prawie połowa Polaków ocenia ich źle

Konrad Bagiński

O drzucenie projektu depenalizacji aborcji zostało źle ocenione przez Polaków. Wedle najnowszego sondażu na zlecenie "Rzeczpospolitej" nie podoba się to aż 46 proc. naszych rodaków. A to oznacza, że polityczna pozycja buntowników, czyli PSL oraz części KO i Polski 2050 jest słaba. Czy Tusk to jakoś wykorzysta?