Finał "Wiedźmina" został już napisany. Przypominamy, co twórczyni serialu zapowiadała fanom

Zuzanna Tomaszewicz

S erial "Wiedźmin", którym od 2019 roku zajmuje się serwis Netflix, powoli dobiega końca. Początkowe plany twórców adaptacji zakładały siedem sezonów przygód Geralta z Rivii, jednak koniec końców zostały one uszczuplone do pięciu odsłon. Portal Redanian Intelligence donosi, że scenariusz do finału hitu został już napisany. Z tego też względu przypominamy wszystkim widzom, o czym kiedyś zapewniała fanów showrunnerka Lauren S. Hissrich.