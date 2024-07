O powrocie do świata pełnego politycznych intryg i czyhających na każdym kroku potworów marzą nie tylko Polacy. Wiedźmin od CD Projekt RED podbił świat, a zapowiedziana już czwarta część komputerowej serii figuruje na listach najbardziej wyczekiwanych premier nadchodzących lat. Wiadomo, na jakim etapie są prace nad kolejną odsłoną gry na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego.

Co dalej z grą Wiedźmin 4? Reżyser z CD Projekt RED zdradził nowe szczegóły dot. projektu "Polaris"

Pierwsza gra CD Projektu na kanwie sagi "Wiedźmin" Andrzeja Sapkowskiego ukazała w 2007 roku, a prace nad nią zajęły deweloperom cztery lata. Choć tytuł otwierający komputerową serię gier fabularnych cieszyła się pozytywnymi recenzjami, miano światowego fenomenu zdobyła dopiero w 2015 roku, gdy polski producent wypuścił Wiedźmina 3: Dziki Gon.

Wyjście trzeciej części poprzedziła doskonała kampania marketingowa, a jej zwieńczeniem było zdobycie ponad 200 branżowych nagród (w tym Game of the Year 2015 podczas rozdania The Game Awards).

Dziki Gon doczekał się aż szesnastu darmowych DLC i dwóch rozszerzonych dodatków (Serce z kamienia oraz Krew i wino). Sukces gry CD Projekt RED doprowadził do tego, że Netflix kupił prawa do adaptacji książek o Geralcie z Rivii. Serial z Henrym Cavillem w tytułowej roli miał być taki piękny (tak można było wywnioskować z zapowiedzi showrunnerki Lauren S. Hissrich), a skończył... no właśnie, tak jak skończył.

Wiedźmin 4. Nowe (nieoficjalne) doniesienia dot. gry CD Projekt RED

Po siedmiu latach od premiery Dzikiego Gonu CD Projekt RED zapowiedział, że pracuje nad kolejną grą ze świata "Wiedźmina". W marcu 2022 roku – po dość kontrowersyjnym grze Cyberpunk 2077 – deweloperzy ogłosili powrót do "kury znoszącej złote jajka". "Z radością ogłaszamy, że trwają już prace nad kolejną częścią serii gier wideo 'Wiedźmin', która rozpocznie nową sagę we franczyzie" – mogliśmy przeczytać w komunikacie na stronie thewitcher.com.

W Wiedźminie 4 gracze nie wcielą się raczej w Geralta z Rivii – w końcu jego historia dobiegła końca wraz z finałem dodatku Krew i wino. Wielu fanów chciałoby, by w kontynuacji protagonistką została więc przyszywana córka białowłosego łowcy potworów, księżniczka Ciri. Takie oczekiwania wydają się mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę fakt, że bohaterka posiada moc Dziecka Starszej Krwi, czyli – w skrócie – jest zbyt silna, by nią grać (zbyt OP).

W ostatnim odcinku podcastu Flow Games Paweł Sasko z CD Projekt RED zdradził, że "Polaris" (aka Wiedźmin 4) jest "najbardziej zaawansowanym" projektem, nad którym pracuje obecnie polskie studio. PC Gamer studzi jednak zapał graczy, podkreślając, że "wszystkie gry CD Projektu są nadal bardzo odległe".

Sasko wymienił, że CD Projekt pracuje teraz nie tylko nad "Polaris", ale także projektem "Canis Majoris", czyli remakem pierwszej gry Wiedźmina (w duecie ze studiem Fool's Theory), "Orionem", czyli kontynuacją Cyberpunka 2077, i "Siriusem", spin-offem Wiedźmina (we współpracy z Molasses Food).

– Większość z nich jest na wczesnym etapie pracy. Jedynie projekt "Polaris", nowa saga Wiedźmina, rozpocznie w tym roku swoją produkcję – oznajmił reżyser gier komputerowych. Co więcej, wykresy CD Projektu wykonane w ramach podsumowania wyników I kwartału bieżącego roku pokazują, że przy Wiedźminie 4 pracuje najwięcej programistów.

Gracze z całego świata nie mogą doczekać się momentu, w którym znów odwiedzą bogaty świat z powieści Sapkowskiego. Henry Cavill, który jest ogromnym miłośnikiem zarówno gier, jak i książek polskiego pisarza fantasy, pewnie też czeka na nową zapowiedź od CD Projekt RED.

Wiedźmin 4 przedstawi graczom Szkołę Rysia

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, do komunikatu zapowiadającego nową grę Redzi zamieścili fotografię medalionu z pyskiem kota przyprószonego białymi płatkami śniegu. Dotąd gracze byli przyzwyczajeni do naszyjnika z wygrawerowaną głową wilka, który nosił na piersi Geralt.

Zdjęcie wzbudziło sporo emocji. Graczy ucieszyli się z tego, że będą mogli w końcu wcielić się w adepta Szkoły Kota. Wątpliwości wzbudzał jednak wygląd ozdoby, który różni się znacząco od medalionu cechu kota z Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu.

Część miłośników przygód Gwynbleidda zwróciło jednak uwagę na to, że głowa zwierzęcia na medalionie przypomina rysia (wskazywały na to jego szpiczaste uszy). Dyrektor ds. społeczności w CD Projekt Red, Marcin Momot, napisał za pośrednictwem Twittera, że medalion faktycznie przedstawia nową wiedźmińską Szkołę Rysia. Wypowiedź kolegi po fachu potwierdził szef działu komunikacji CD Projekt Red, Robert Malinowski.

