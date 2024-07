W zagranicznych mediach pojawiło się pierwsze zdjęcie z planu serialu "Suits: L.A.". Jest to spin off popularnej produkcji "W garniturach". W roli głównej wystąpi aktor doskonale znany widzom z innego obrazu, dostępnego na Netflix. Fani już twierdzą, że nie mogą się doczekać emisji nowej produkcji.

Spin off serialu "W garniturach" Fot. Ronald Grant Archive/Mary Evans Picture Library/East News

Serial "Suits" emitowany był w latach 2011-2019 i zebrał liczne grono odbiorców. Fani mają powody do radości, gdyż już niedługo będą mogli zobaczyć spin off pod tytułem "Suits: L.A.".

O czym będzie "Suits: L.A."?

Kilka miesięcy temu w mediach pojawiła się informacja, że powstanie spin off popularnego serialu "Suits", który w Polsce był dostępny pod nazwą "W garniturach". Jest to prawdziwa gratka dla fanów produkcji, którzy nie mogli pogodzić się z zakończeniem ulubionej serii o prawnikach.

Pierwszy odcinek "Suits: L.A." został zamówiony przez stację telewizyjną NBC, która przed laty jako pierwsza rozpoczęła emisję "W garniturach". Poprzednio akcja formatu działa się w Nowym Jorku. Tym razem, jak nazwa wskazuje, będzie można śledzić losy bohaterów w Mieście Aniołów.

Główną rolę w "Suits: L.A." otrzymał Stephen Amell. Wcieli się on w rolę prawnika, Teda Blacka. Bohater to były prokurator, który obecnie reprezentuje znane i wpływowe osoby, zamieszkałe w Los Angeles. Fabuła dotyczy działalności kancelarii prowadzonej przez Blacka oraz jego współpracowników. Ich klienci to nie tylko powszechne znane postacie ze świata rozrywki, ale również reprezentujące grono przestępców w mieście.

Jednakże biznes Teda przechodzi kryzys, dlatego podejmuje się on wyzwań, którymi wzgardzał przez cały okres dotychczasowej kariery. Widz pozna również odpowiedź na pytanie, dlaczego Black zakończył działalność jako prokurator.

Stephen Amell jest znany telewidzom m.in. dzięki głównej roli w serialu "Arrow", gdzie wcielił się w główną postać Olivera Queen, a dokładniej "Zielonej strzały". W obsadzie znalazły się również takie nazwiska, jak Bryan Greenberg, John Amos czy Victoria Justice. Reżyserem i scenarzystą jest Aaron Korsch, który stworzył "W garniturach". Data premiery "Suits: L.A." jeszcze nie jest znana.

NBC udostępniło w mediach pierwsze zdjęcie z planu, przedstawiające postać Teda Blacka siedzącego za biurkiem w kancelarii.

"W garniturach" w Polsce

Serial "W garniturach" doczekał się dziewięciu serii, a w Polsce dostępny był na platformach streamingowych Netflix oraz Amazon Prime Video. Emitowany był również na kanałach telewizyjnych: TVP1, TVN7, Canal+, Canal+ Film i Fox Polska.

Fabuła produkcji dotyczyła grupy prawników jednej z kancelarii w Nowym Jorku. Głównym bohaterami są Mike Ross, w którego wciela się Patrick J. Adams oraz Harvey Specter – w tej roli Gabriel Macht.

Pierwszy z nich został wyrzucony z college'u, jednak posiada wyjątkowe umiejętności, czym zwraca się na siebie uwagę Spectera podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Przeszkodą na ich drodze jest fakt, że Ross nie ma studiów prawniczych, dlatego panowie postanawiają zataić ten fakt przed innymi pracownikami kancelarii, wmawiając im, że Mike skończył Harvard.

W serialu wystąpili również Rick Hoffman, Meghan Markle, Sarah Rafferty, Gina Torres czy Tom Lipinski.

