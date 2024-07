Rezygnacja Joe Bidena z walki o reelekcję w wyborach prezydenckich w USA odbiła się szerokim echem. Polityk poparł Kamalę Harris, która może stanąć w szranki z Donaldem Trumpem. Obecna wiceprezydentka w poniedziałkowy wieczór zaliczyła pierwsze głośne wystąpienie. Wyszła do zgromadzonych w rytm piosenki "Freedom". Tymczasem CNN podaje, że Beyoncé dała jej pozwolenie na wykorzystanie swojego kawałka w całej kampanii prezydenckiej.

Beyoncé dała pozwolenie Kamali Harris, aby wykorzystała jej utwór w kampanii prezydenckiej. Fot. Hu Yousong/Xinhua News/East News // Rex Features/East News

Polityczka już prowadzi kampanię, by uzyskać oficjalną nominację Partii Demokratycznej do ubiegania się o tytuł przyszłej prezydentki Stanów Zjednoczonych. Dodajmy, że z doniesień Associated Press wynika, że już 2579 delegatów na nadchodzącą konwencję partii stwierdziło, że poprze obecną wiceprezydentkę USA. Tymczasem wymagane minimum do otrzymania nominacji wynosi 1976 głosów.

Harris wyszła do piosenki Beyoncé

Kamala Harris ma za sobą pierwsze oficjalne spotkanie ze sztabem wyborczym. Jej wejście odbyło się z... przytupem. Wybrzmiał wówczas utwór Beyoncé "Freedom".

Wokalistka znana jest w branży ze ścisłego przestrzegania wytycznych dotyczących udostępniania swojej muzyki. Wielu zaczęło się więc zastanawiać, czy Harris dostała od niej "zielone światło" na promocję swojego startu w wyborach kawałkiem "Freedom".

Jak dowiedziało się CNN, zespół wiceprezydentki miał dostać na to pozwolenie. Co więcej, piosenka może wybrzmieć jeszcze nie raz przy okazji kampanii wyborczej. Te wieści potwierdziło "źródło z bliskiego otoczenia Harris".

Quiz: Takie pytania padły w Wielkim Finale teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Sprawdź się!

Sama Beyoncé oficjalnie jeszcze nie poparła polityczki. Zrobiła to już jednak jej mama. Tina Knowles stwierdziła w swoim poście na Instagramie, że Harris wyróżnia się wspaniałą energią i to ona powinna zostać nową prezydentką.

Warto jednak dodać, że Beyoncé w przeszłości popierała Demokratów. Jak przypomina CNN, w 2013 roku zaśpiewała hymn narodowy podczas inauguracji prezydenta Baracka Obamy. Z kolei w 2016 roku razem z mężem Jay-Z była gwiazdą koncertu przedwyborczego dla Hillary Clinton.