Serial "Bridgertonowie" dostępny na Nefliksie podbił serca widzów na całym świecie. Historie związków Daphne i Simona, Anthony'ego i Kate oraz Colina i Penelope cieszyły się ogromną popularnością, a produkcja była jedna z najchętniej oglądanych. Teraz ogłoszono, o kim będzie nowa odsłona sagi o słynnym rodzie. Na tę osobę czekałam z niecierpliwością.

Odkąd na platformę Netflix trafiła druga część 3. sezonu "Bridgertonowie", fani ekscytowali się nie tylko losami Colina i Penelope, ale zastanawiali się również, kto będzie głównym bohaterem kolejnej odsłony popularnej produkcji.

23 lipca w mediach pojawiła się informacja, że w nowym sezonie "Bridgertonów" na pierwszy plan wysunie się wątek Benedicta Bridgertona. Wielu, w tym ja, czekało na tę informację.

Ogłoszono, o kim będzie 4. sezon serialu "Bridgertonowie". To Benedict Bridgerton

W ostatnim odcinku poprzedniego sezonu bohaterowie rozmawiali o balu maskowym wydawanym przez Violet Bridgerton. W zapowiedzi 4. odsłony sagi ukazany jest Benedict (Luke Thompson), który odbiera przygotowany garnitur na maskaradę. W książce Julii Quinn jest to niezwykłe wydarzenie, ponieważ to na tym balu drugi z Bridgertonów pozna miłość swojego życia.

"4. sezon serialu 'Bridgertonowie' skupia się na drugim synu, żyjącym w stylu artystycznej bohemy, Benedikcie (Luke Thompson). Mimo że jego starsi i młodsi bracia są szczęśliwie żonaci, Benedict nie chce się ustatkować, dopóki nie spotka urzekającej Srebrnej Damy na balu maskowym swojej matki" – czytamy na oficjalnej stronie.

W mediach jakiś czas temu pojawiły się spekulacje, że trwa casting do roli ukochanej drugiego z braci Bridgerton. Informacja się potwierdziła, jednak do tej pory twórcy nie zdradzili, kogo zobaczymy w roli Sophie Beckett.

Jak zakończyła się 3. odsłona "Bridgertonów"?

Uwaga, spoilery do trzeciego sezonu "Bridgertonów"!

Ostatni odcinek trzeciego sezonu "Bridgertonów" roztoczył przed nami wiele możliwości, jak może wyglądać przyszłość ulubionych bohaterów i czyj wątek może być przewodni w nowej odsłonie sagi o słynnym rodzie. Jakie mieliśmy opcje?

Pierwszą możliwością była Francesca (tej roli Hannah Dodd). Śledzilibyśmy, jak jej się wiedzie w nowej życiowej roli – żony Johna Stirlinga i hrabiny Kilmartin. Trzecia z sióstr Bridgerton nie ukrywała, że różni się od rodzeństwa. Podkreślała, że marzy o ciszy, dlatego ślub z Johnem okazał się dla niej idealnym rozwiązaniem.

Para ostatecznie wyjeżdża do posiadłości w Szkocji. Jednak nie obyło się bez zawirowań w tym wątku. Na krótko przed podrożą Francesca poznaje kuzynkę męża Michaelę. Ta bohaterka wywołała wiele emocji wśród tych, którzy przeczytali książki, gdyż Micheala Stirling została zainspirowana zupełnie inną postacią. To mężczyzna, który nazywał się Michael Stirling – przyszłość Franceski jest z nim ściśle powiązana.

Drugą opcją na wątek przewodni w czwartym sezonie "Bridgertonów" była Eloise, w którą wciela się Claudia Jessie. To postać nietuzinkowa, jak na czasy, w których osadzona jest fabuła serialu. Druga córka Violet i Edmunda od początku nie ukrywa negatywnego stosunku do małżeństwa oraz do innych rzeczy, które dla jej rówieśniczek są codziennością.

Eloise Bridgerton chce zmieniać świat i ma ogromne plany. W finale trzeciego sezonu produkcji postanawia wcielić je w życie i wyjeżdża z siostrą Francescą i jej mężem do Szkocji. To ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza że w książce taka sytuacja nie ma miejsca.

Osobiście ciekawi mnie, jak zostanie poprowadzony wątek Eloise. Czy w Szkocji spotka mężczyznę, z którym będzie chciała spędzić resztę życia i czy będzie to bohater znany z książek? A może scenarzyści wprowadzą nową postać, tak jak było to w przypadku Theo?

Ostatnią możliwością był wspomniany już drugi najstarszy z rodzeństwa zaraz po Anthonym. Benedict w minionym sezonie zaangażował się w relację z kobietą i mężczyzną, do tej pory nie myślał o ślubie i ustatkowaniu się. Przyszła jednak pora na zmiany i to na nim skupią się nowe odcinki.

Nie ukrywam, że liczyłam, że tym razem twórcy skupią się na postaci Benedicta Bridgertona. Kierując się kolejnością chronologiczną zachowaną w książkach, to jego losy powinny zostać przedstawione już w sezonie trzecim. Scenarzyści postanowili jednak najpierw zająć się historią Penelope i Colina. Cieszę się, że szybko powrócili do wątku Benedicta i Sophie, nie pozostawiając ich w tyle.

Kiedy nowy sezon "Bridgertonów"?

Czekacie na nową premierę 4. sezonu serialu "Bridgertonowie"? Niestety musimy uzbroić w cierpliwość. Zdjęcia do hitowej produkcji Netflixa mają ruszyć we wrześniu tego roku. Ich zakończenie planowanie jest na kwiecień 2025 roku. Dalsza produkcja zajmie jeszcze więcej czasu.

– Pracujemy nad tym, by wypuszczać kolejne sezony szybciej, ale ich nakręcenie zajmuje osiem miesięcy, potem trzeba je zmontować, a następnie zrobić dubbing w każdym języku. A pisanie również zajmuje bardzo dużo czasu, więc nasze tempo to dwa lata. Staramy się przyspieszyć, ale to mniej więcej taki zakres czasu – powiedziała showrunnerka Jess Brownell w jednym z wywiadów.

