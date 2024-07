Kierujący Wydziałem Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Krakowie prok. Piotr Krupiński został odwołany ze stanowiska. Nie jest wykluczone, że stało się do ze względów politycznych, gdyż śledczy jest uważany za człowieka Zbigniewa Ziobry. Miał on jednak spore osiągnięcia na polu zawodowym. Prowadził też sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek, o której aktualnym statusie niedawno mówił w naTemat.pl.

Prokurator od Wieczorek traci stanowisko. Tak niedawno o niej mówił. Fot. Artur BARBAROWSKI/East News/Facebook

Prokurator Piotr Krupiński został naczelnikiem Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Krakowie w 2016 roku. To wtedy go utworzono. Do tego miejsca kierowano takie sprawy jak m.in. śledztwo dotyczące śmierci ojca Zbigniewa Ziobry.

Prokurator od Wieczorek traci stanowisko

Śledczy z sukcesami zajmował się też sprawą tzw. "Skóry" z Krakowa, śmierci Iwony Cygan, porwania Krzysztofa Olewnika, a także jak dotąd nierozwiązanym zaginięciem Iwony Wieczorek.

Informację o odwołaniu Krupińskiego podało we wtorek radio RMF FM. Z nieoficjalnych informacji stacji wynika, że za decyzją mogły stać powody polityczne, czyli bliska znajomość ze Zbigniewem Ziobrą. Tego prokurator jednak nie komentuje.

"W dniu dzisiejszym, po ponad ośmiu latach i czterech miesiącach od stworzenia przeze mnie od podstaw, a następnie kierowania Małopolskim Wydziałem Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Krakowie, zostałem odwołany z pełnionej funkcji naczelnika Wydziału" – poinformował stację RMF FM.

A jeszcze kilka dni temu śledczy rozmawiał z nami ws. Wieczorek. Wówczas dość kontrowersyjną tezą ws. gdańszczanki podzielił się w rozmowie z "Faktem" Marek Siewert, były analityk Komendy Głównej Policji. To on w 2012 roku przygotował analizę ws. zaginięcia Iwony. Wskazał, co można zrobić, by popchnąć sprawę do przodu. Ostatecznie dokument kazano mu jednak zniszczyć.

– Może Iwona wróciła do domu i tam stało się coś złego? Niepokoi mnie i zastanawia to, że mama Iwony nie pójdzie do śledczych, nie walnie pięścią w stół i nie zażąda informacji, co się dzieje w jej sprawie. Prowadziłem wiele spraw dotyczących zaginięć. Tam bliscy zaginionych cały czas oczekiwali informacji. Tu jest inaczej – powiedział "Faktowi".

Tak Krupiński niedawno mówił o sprawie Wieczorek

Co jednak na to wszystko śledczy i czy w ogóle biorą pod uwagę taką hipotezę – Jeżeli chodzi o sprawę Iwony Wieczorek, to wykonywane są czynności w trybie 387 paragraf 3 KPK – powiedział 17 lipca naTemat.pl prok. Piotr Krupiński.

Prokurator nie chciał jednak zdradzić, jaki jest dokładnie zakres czynności śledczych oraz ich wyniki. Krupiński stwierdził, iż nie udziela takich informacji "z uwagi na dobro tego postępowania".

Jeśli chodzi o teorię Marka Siwerta, to prokurator poinformował jedynie, że "nie będzie się do tego w żaden sposób odnosić. – Z uwagi na dobro śledztwa, nie informujemy o wykonywanych czynnościach i planowanych do wykonania czynnościach i ich wynikach – skwitował.