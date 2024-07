Potwierdzono, że Jacek J. nie żyje. Mamy specjalny komunikat prokuratury w tej sprawie

Jacek J. nie żyje. Potwierdził to badania DNA zwłok z Dąbrowy Zielonej. Fot. STORM / East News; Polska Policja

"Prokuratura Okręgowa w Częstochowie uzyskała w śledztwie opinię biegłego z zakresu badań genetycznych. Z opinii tej wynika, że ujawnione 19 lipca b.r. zwłoki mężczyzny są zwłokami poszukiwanego Jacka J., podejrzanego o potrójne zabójstwo w Borowcach w 2021 roku" – czytamy w piśmie wystosowanym przez śledczych.

Jak podkreślił rzecznik prasowy PO w Częstochowie prokurator Tomasz Ozimek, wspomnianą opinię biegły opracował, porównując profil DNA pobrany z niedawno odnalezionych zwłok z profilem poszukiwanego Jacka J.

"Na podstawie wstępnych wyników sekcji zwłok mężczyzny stwierdzono, że przyczyną zgonu były obrażenia głowy, powstałe na skutek jednokrotnego postrzelenia z broni palnej. Na ciele denata nie ujawniono innych obrażeń" – dodał śledczy.

Od dnia ujawnienia zwłok podejmowano także czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, a w szczególności ewentualnego udziału w nim osób trzecich. W sprawie przesłuchano szereg świadków oraz zabezpieczono zapisy monitoringów. Z uwagi na podejrzenie, że mogą to być zwłoki poszukiwanego Jacka J. dokonano przeszukania pomieszczeń i pojazdów, należących do jego rodziny, znajomych i innych osób.

prok. Tomasz Ozimek

rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie