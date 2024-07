Przed spotkaniem z przyjaciółmi często zachodzimy w głowę, co podać na stole, by zrobić dobre wrażenie. Zainspirowani propozycjami z TikToka przygotowaliśmy listę przekąsek, które z pewnością zrobią furorę na kolejnej imprezie. Koniecznie je wypróbuj.

Te przekąski musisz wypróbować na kolejnym spotkaniu z przyjaciółmi Fot. Mateusz Kuźniak/East News

Sezon letni, dłuższy dzień i piękna pogoda sprzyja spotkaniom towarzyskim. Jednak, gdy zapraszamy gości lub sami jesteśmy zaproszeni i mamy przygotować coś do jedzenia – nagle w głowie zostaje pustka. Zależy nam, by każdemu smakowało nasze dania, ale też by prezentowało się wykwintnie na stole.

Niekończącym się źródłem inspiracji jest TikTok, gdzie można znaleźć wiele propozycji kulinarnych na to, by wykonać smaczne a przy tym proste dania i przekąski, które będą się prezentować fantastycznie wśród innych potraw. Przygotowaliśmy dla was listę pięciu przekąsek, które zrobią furorę na waszym spotkaniu z przyjaciółmi.

Deska przekąsek

Najczęściej wykorzystuje się w nich kabanosy lub wędliny – można użyć różnych rodzajów, w zależności, czy wśród zaproszonych gości są wegetarianie. Kolejnym produktem może być ser, jak np. camembert czy kozi.

Świetnym uzupełnieniem będą pomidorki koktajlowe, krakersy, winogrona czy truskawki. Można puścić wodze fantazji i postawić na własne upodobania co do produktów i ich rodzajów. Jeśli chcesz wzmocnić efekt wizualny, możesz wykonać różę z plasterków salami, a dokonasz tego za pomocą kieliszka i nakładania na siebie warstw.

"Ślimaki" z ciasta francuskiego

Ciasto francuskie jest niezawodne, jeśli chcemy przygotować szybką i smaczną przekąskę. Można wykonać z niego m.in. "ślimaki", czyli zawijasy, które po wyjęciu z piekarnika wyglądają, jak mini pizze.

W tym przypadku również masz wiele możliwości, co może znaleźć się w środku. Do najpopularniejszych produktów w tym przypadku należą ser oraz szynka, ale pole do popisu jest większe. Można dodać pieczarki, paprykę, salami czy szpinak.

Mini tortille

Kolejna propozycja na zimno. Tutaj również możesz zaszaleć i wykonać kolorowe przekąski, które zachwycą znajomych. Możesz przygotować je z różnym nadzieniem, aby wprowadzić więcej urozmaiceń. Na pewno nie obędzie się bez serka śmietankowego.

Dalej masz duży wybór. Można postawić na szynkę, ser, sałatę, ogórka i paprykę. Dzięki temu przekąska będzie prezentowała się bogato na stole i zwróci uwagę. Inną opcją jest łosoś w połączeniu z twarożkiem oraz koperkiem. Ciekawą opcją, która zachwyci smakowo i wizualnie będzie zamiana placka tortilli na cienkie plastry ogórka! Jest to tzw. ogórkowe sushi. Poniżej przykładowy materiał wideo z wykonaniem.

Cake popsy

Nie możemy również zapomnieć o propozycji na słodko dla naszych gości. Od jakiegoś czasu na TikToku furorę robią tzw. cake popsy. Są to mini kuleczki z ciastka w formie lizaków. Jest to propozycja prosta w wykonaniu i prezentuje się fantastycznie. Jest to popularny deser na przyjęciach dla dzieci, ale świetnie nadaje się również dla dorosłych.

Do ich wykonania będziesz potrzebować biszkoptów, serka mascarpone , tabliczki czekolady, papierowych słomek oraz posypki. Tu również masz wiele możliwości, na który smak czekolady się zdecydować. Finalnie cake popsy będą pysznym smakołykiem oraz zapewnią efekt wow na przygotowanym stole. Przed podaniem należy je schłodzić. Poniżej przykładowy przepis, gdzie znajdziesz również tip, co dodać, by polewa przybrała różowy kolor.

Szaszłyki z makaronu

Na koniec bardzo nietypowa propozycja – szaszłyki z makaronu a'la pizza! W ten sposób na pewno zaskoczysz przyjaciół. By je przygotować potrzebny jest makaron penne, kiełbasa lub szynka, tarta mozarella, passata pomidorowa, kukurydza oraz papryka.

Makaron wystarczy nadziać na szaszłyki, a na to nałożyć passatę, szynkę, ser i pozostałe składniki. Dzięki tej przekąsce na stole na pewno nie będzie nudno.

Każda z wyżej podanych propozycji jest szybka i prosta w przygotowaniu, a przy tym bardzo efektowna, gdyż już położymy ją na stole. Przyjaciele i bliscy z pewnością docenią smak oraz pomysłowość.

